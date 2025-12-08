“วิลลี่-เดี่ยว สุริยนต์” ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างต้นแบบ ครั้งที่ 3”

กรมการขนส่งทางบก เปิดกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างต้นแบบ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการ นายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2568 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกที่มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย
ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ บางนา กรุงเทพมหานคร “สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบหมายให้นายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างต้นแบบ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อแสดงศักยภาพด้านการตรวจสภาพรถ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกที่มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยโดยในครั้งนี้มีนายช่างตรวจสภาพรถที่เป็นตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 485 คน
โดยในรอบคัดเลือกจะเป็นการแข่งขันทดสอบทักษะและองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ และการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ ผ่านระบบออนไลน์ (e-Exam) (เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งได้ทีมที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด จำนวน 10 ทีม ได้แก่ ทีมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุบลราชธานี, ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี จากนั้นทั้ง 10 ทีม ได้เข้ารับการทดสอบการตรวจสภาพรถจริง โดยใช้เครื่องตรวจสภาพรถ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568) เพื่อเก็บคะแนนสะสมนำมาประกอบกับการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันเพื่อวัดสมรรถนะด้านทักษะความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสภาพรถทุกประเภท และจบกิจกรรมสุดท้ายด้วยการแข่งขันด้านความรู้รอบตัว ทดสอบไหวพริบเกี่ยวกับทักษะเฉพาะในการตรวจสอบรถยนต์ การทายคุณลักษณะของรถ
การแข่งขันในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบรางวัลให้กับผู้ชนะ โดยผลการการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างต้นแบบ ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2568 แบ่งเป็น
1. รางวัลประเภทเดี่ยวนายช่างตรวจสภาพรถที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด ได้แก่
อันดับที่ 1 นายคงศักย์ อบอุ่น จากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
อันดับที่ 2 นายสุพิพัฒนศักดิ์ บุญชาญ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
อันดับที่ 3 นายวัชระ พิมพ์หนู จากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี, นายสุรศักดิ์ ทัศนสุวรรณ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี และนายเสณีย์ มะปะไมย์ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
2. ประเภททีม
รางวัลชนะเลิศ สํานักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างต้นแบบ 3” ถือเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถโดยนายช่างตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้องได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมองค์กรการตรวจสภาพรถที่เข้มงวด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้แก่นายช่างตรวจสภาพรถส่งผลให้รถมีความปลอดภัยในการใช้งานในภาพรวมต่อไป