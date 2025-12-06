“เบลล่า ราณี” เคลียร์ “วิล ชวิณ” โพสต์เพลงเศร้า แค่อินอนิเมะ ยันรักยังปกติ

“เบลล่า ราณี” เผยปฏิบัติธรรมจริงจัง 5 วัน ฝึกจิตไม่ติดสุขเกินไป พร้อมเคลียร์ใจ “วิล ชวิณ” โพสต์เพลงเศร้า มาจากอนิเมะที่ชอบ ไม่เกี่ยวสถานะ ทุกอย่างยังปกติ วันเกิด 24 ธ.ค. เรียบง่าย นัดเพื่อนมาที่บ้าน ประกาศเลิกซื้อที่ดินแล้ว มีพอประมาณก็พอใจ
ตัดขาดโลกภายนอก 5 วันเต็มไปปฏิบัติธรรมจริงจัง สำหรับนางเอกชื่อดัง “เบลล่า ราณี แคมเปน” ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงาน “Enjoy Your Bright Moments with LEMONY - LEMONY 1st Anniversary Celebration” ณ บริเวณ LEMONY STORE ชั้น 4 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมเผยกรณีที่ถูกสังคมจับตา เรื่องสถานะ “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” หลังฝ่ายชายโพสต์เพลงเศร้า
“จองคิวไว้ค่อนข้างนานแล้ว จองทิ้งไว้เลย อยากจะมีโมเมนต์หรือช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง พอเวลาเราทำที่บ้านเรามันก็ไม่เหมือนกับไปทำที่สถานปฏิบัติธรรม มันทำได้ไม่เต็มที่ ไปที่นั่นเราก็ทำได้ต่อเนื่องทั้งวัน ไป 5 วันเองค่ะ ล็อกคิวไป
ครั้งนี้ก็ไปฝึกไม่ได้ต้องการไปตัดจากโลกภายนอก แต่เป็นการไปฝึกคือไปฝึกให้อยู่กับโลกได้อย่างจริงๆ และตลอด พอเราออกมาแล้วเราจะไม่สงบ ติดสุขตลอดนั้น แต่มันเป็นการประยุกต์ให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ ตัวเบลเองที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติมาหลากหลายอยู่ค่ะ ทั้งพระ ฆราวาส”
“วิล ชวิณ” โพสต์เพลงเศร้า มาจากอนิเมะที่ชอบ ไม่เกี่ยวสถานะ ทุกอย่างยังปกติ
“เพลงใช่ไหม อันนั้นได้เห็นค่ะ มันเป็นเพลงที่มาจากอนิเมะที่เขาชอบ แล้วเขารู้สึกว่านักร้องคนนี้ร้องเพราะมาก รู้สึกอิน เขาก็เลยลง (ถามเหตุผลเขา หรือว่าเห็นข่าวเลยถาม?) เบลก็ไม่ได้ถาม เบลแค่เล่าให้ฟัง ส่วนที่เพลงดูเศร้า เขาไม่น่ารู้ความหมาย (หัวเราะ) เพราะว่านักร้องเขาร้องได้อารมณ์ไง และมาจากซีนที่ชอบด้วยค่ะ ส่วนที่คนตีความไปต่างๆ นานา ความสัมพันธ์ปกติ ปกติอยู่ค่ะ”
วันเกิด 24 ธ.ค. เรียบง่าย นัดเพื่อนมาที่บ้าน เลิกซื้อที่ดินแล้ว มีพอประมาณก็พอ
“เรียบง่ายขึ้นทุกปี ธรรมดาขึ้นทุกปี ปีนี้ก็นัดเพื่อนๆ มาที่บ้านค่ะ ของขวัญให้ตัวเอง มีสติแล้วกัน ให้ของขวัญตัวเองอย่างนี้แล้วกัน ไม่ได้มองเป็นสิ่งของ (ยิ่งอยู่ยิ่งน้อยลง?) ใช่ ยิ่งน้อยลง เลิกซื้อที่ดินแล้ว เดี๋ยวเสียภาษี มีพอประมาณก็พอ ให้คุณแม่เป็นเศรษฐีณีไป เราซัปพอร์ตคุณแม่ก็พอ”