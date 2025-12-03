2 ไอคอนสาว แพนเค้ก-เขมนิจ และ โบกี้ไลอ้อน โคจรประชันโชว์ความ RAW ครั้งแรกบนเวทีเดียว เปิดตัวแคมเปญระดับโลก “I ONLY WEAR M·A·C”

เรียกได้ว่าเกินต้านสุดๆ เมื่อ M·A·C Cosmetics (แมค คอสเมติกส์) แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ “I ONLY WEAR M·A·C” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อตอกย้ำปรัชญา All Ages, All Races, All Genders ที่สนับสนุนอิสระแห่งความงาม และเฉลิมฉลองความเป็นตัวตนที่แท้จริงผ่านทุกเฉดสีที่เป็นตัวเอง พร้อมต้อนรับ 2 ไอคอนตัวแทนความงามของประเทศไทย แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และ โบกี้ไลอ้อน มาร่วมงานเปิดตัว ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดพิเศษที่ทั้งสองร่วมประชันความมั่นใจบนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่
I ONLY WEAR M·A·C — THAT’S ENOUGH คือหัวใจที่ M·A·C ใช้สื่อสารกับผู้คนทั่วโลก แคมเปญนี้เชิญชวนทุกคนมาสลัดทุกข้อจำกัด และประกาศตัวตนได้แบบเต็มแม็กซ์ เพราะ M·A·C เชื่อว่า “ทุกความ RAW คืออัตลักษณ์ที่ทรงพลัง” ทุกความแตกต่าง ทุกรอยแผล ทุกเฉดสี ทุกมิติของตัวตน ล้วนเป็นส่วนประกอบที่มอบพลังให้กับเราอย่างไม่เหมือนใคร ความงามที่แท้จริงจึงไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แค่มี M·A·C ก็เพียงพอ ที่จะถ่ายทอดความมั่นใจออกมาได้อย่างเต็มที่ผ่านทุกเฉดสีที่เป็น “คุณ”
การเลือก 2 ไอคอน ระดับประเทศอย่าง แพนเค้ก-เขมนิจ และ โบกี้ไลอ้อน มาร่วมแคมเปญในครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนความเป็น M·A·C ได้อย่างลงตัว เริ่มจาก แพนเค้ก-เขมนิจ นางแบบและนักแสดงชื่อดังผู้ที่เลือกก้าวข้ามคำจำกัดความเดิมว่า “เป็นได้แค่นางเอก” สู่การเปิดเผยตัวตนในหลากหลายมิติอย่างกล้าหาญ ไม่ยอมให้การเป็นตัวเองถูกจำกัดในกรอบเดียว เธอใช้ M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation สี NC10 และ M·A·CXIMAL MATTE LIPSTICK สีแดง RUBY WOO เพื่อสร้างลุคที่สะท้อนความมั่นใจ และเป็นตัวเองที่สุด ด้าน โบกี้ไลอ้อน นักร้องเสียงทรงพลังและนักแต่งเพลง ผู้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ “กล้าสลัดข้อจำกัดของสังคม” จะผิวสีไหน ตรงตามบรรทัดฐานสังคมหรือไม่ แค่ไปให้สุดในแบบที่เรามั่นใจก็พอ เธอเลือกใช้ M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation สี NC15 และ LUSTREGLASS SHEER-SHINE LIPSTICK สีนู๊ด HUG ME เพื่อประกาศตัวตนอย่างชัดเจน โดยให้เฉดสีและเนื้อสัมผัสเมคอัพมาเติมความมั่นใจให้เธอเผยความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่
สำหรับ 2 ผลิตภัณฑ์หลักในแคมเปญ ที่พร้อมสนับสนุนทุกเฉดสีแห่งตัวตน ประกอบด้วย M·A·C Studio Fix Powder Plus Foundation มีให้เลือก 30 เฉดสี (ขนาด 15 กรัม ราคา 1,980 บาท) แป้งและรองพื้นในหนึ่งเดียว สูตรกันน้ำ ทนเหงื่อ เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว เนื้อเบาสบาย มอบการปกปิดได้ทุกระดับ พร้อมควบคุมความมันได้นานถึง 24 ชม. ให้ฟินิชเบลอแมตต์ ผิวดูสวยเรียบเนียนตลอดวัน และ M·A·Cximal Silky Matte Lipstick มีให้เลือก 45 เฉดสี (ขนาด 3.5 กรัม ราคา 1,000 บาท) ลิปสติกเนื้อแมตต์หรูหรา สีแน่นชัดในปาดเดียว ติดทนนานสูงสุด 12 ชั่วโมง และให้ความชุ่มชื้นนานถึง 8 ชั่วโมง เพื่อริมฝีปากที่ดูอวบอิ่ม
ร่วมกันสร้างนิยามใหม่ของความสวยแบบไม่มีกรอบไปกับ M·A·C เพราะแค่เป็น “คุณ” ก็เพียงพอแล้ว ภายใต้การเฉลิมฉลองแคมเปญ “I ONLY WEAR M·A·C” บนพื้นที่ที่ถูกเนรมิตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2025 พร้อมพบกิจกรรมค้นหาเฉดสีที่ใช่ และเติมความมั่นใจแบบเต็มแม็กซ์ ด้วยบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Get Ready with M·A·C โดยเมคอัพอาร์ตทิสต์มืออาชีพ ที่ยินดีเสิร์ฟลุคที่คุณต้องการ แนะนำเทคนิคการแต่งหน้าเฉพาะตัว พร้อมรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง และพบโปรโมชั่นอีกมากมาย
