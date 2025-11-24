เมคอัพ ไม่จำกัดเพศ แบรนด์ดัง LAKA จัดงานTHE MIXOLOGY OF BEAUTY BY LAKA เจาะกลุ่มเจนใหม่ หวังโตกว่า 50% ชวนสองสาว ลีน่า-หมิว ร่วมเปิดประสบการณ์ความงาม

การยอมรับในเรื่องความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศที่ทั่วโลกพร้อมเปิดกว้าง กลายเป็นตลาดกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจและโตขึ้นอย่างมากเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว มีไอเดียสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่อยู่เรื่อย ๆ หลายแบรนด์มองเห็นโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการบนพื้นฐานของความเข้าใจ ขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ ต่างตอบรับกับแนวคิด “ความงามที่ไร้กรอบ”
จากกระแสดังกล่าว สอดคล้องกับการมาถึงของ LAKA แบรนด์เมคอัพสัญชาติเกาหลีที่มีจุดยืนชัดเจน และเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในประเทศไทย โดยมีบริษัท JSW Asset เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ภายใต้คอนเซปต์ความงามที่ไม่จำกัดเพศ เน้นส่งต่อสินค้าสำหรับทุกคน ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ได้รับการออกแบบให้มีดีไซน์เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ เน้นใช้ง่ายจริงในชีวิตประจำวัน เนื้อผลิตภัณฑ์เบาสบาย สีที่ออกแบบมาคิดถึงทุกโทนผิว แพ็คเกจมินิมอลที่สวย ใช้ได้กับทุกเพศและทุกโทนสีผิว ภายใต้แนวคิด Love and Kind Artistry (LAKA) ซึ่งเน้นความอ่อนโยน ความคิดสร้างสรรค์ และการเปิดรับความงามในทุกรูปแบบคือจุดแข็งของแบรนด์
คุณเนธาน ลี และ คุณนที สิงหพุทธางกูร ผู้บริหารของบริษัท JSW Asset ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย กล่าวถึงจุดยืนในการทำธุรกิจและการทำตลาดในไทยว่า“แบรนด์ LAKA มีการส่งเสริม Gender Neutral Beauty คือความงามที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบเพศหรือบรรทัดฐานใด ๆ ทุกคนควรมีอิสระในการใช้เมคอัพที่สะท้อนตัวเองจริง ๆ JSW Asset มองเห็นว่า คอนเซปต์ของแบรนด์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ของไทย ที่เปิดกว้างขึ้น กล้าลอง กล้าสร้างลุคของตัวเองมากขึ้น รวมถึงตลาดเมคอัพไทย ก็เป็นตลาดที่แข็งแรงและมีศักยภาพสูง LAKA จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของแบรนด์ที่เน้นความมีเอกลักษณ์ คุณภาพดี และเหมาะกับทุกคนจริง ๆ ด้วยจุดยืนตามที่กล่าวมา ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่น สร้างกระแสฮือฮา ยิ่งได้ร่วมงานกับ KOL ที่หลากหลาย ทั้งเมคอัพ อาร์ติสต์ อินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์หลายสไตล์ การสื่อสารที่เน้น Storytelling และ Emotional Bonding เป็นการทำตลาดที่แข็งแกร่ง เราจึงต่อยอดมาทำ POP-UP Tour – The Mixology of Beauty by LAKA กันในปีนี้
โดยการจัดงานในครั้งนี้ เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แบบเต็มรูปแบบของ LAKA โฉมใหม่ ทันสมัยขึ้น โตขึ้น งานที่ออกแบบมาเรามุ่งให้ลูกค้า สื่อมวลชน และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้เข้ามาเล่น มาลอง และทำความเข้าใจตัวตนผ่านการนำเสนอของแบรนด์ ในแต่ละโซนภายในงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ทั้งการลองผสมเฉดลิปของตัวเองจากเครื่อง Mixology Bar ที่นำมาจากเกาหลี การทดลองเนื้อสัมผัส และมุมต่าง ๆ ของแบรนด์ที่ทุกกิจกรรมวางไว้ โดยหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักตัวตนของ LAKA มากยิ่งขึ้นแล้วค่อยต่อยอดการขายในระยะยาวต่อไป
ถึงแม้ว่าตลาดความงามในประเทศไทย จะเป็นตลาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงและแข่งขันสูง แต่สำหรับแบรนด์ LAKA ที่มีจุดยืนด้านการตลาดชัดเจน ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้า สำหรับปี 2568 เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และหวังว่า ในปี 2569 จะเป็นปีที่ได้รุกตลาดอย่างเต็มตัว เราวางเป้าหมายเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 50% ซึ่งการเติบโตดังกล่าว มาจากออนไลน์และออฟไลน์ การขยายสาขาให้ครอบคลุมจุดที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ โดยมีลิปสติกของ LAKA หลากเนื้อสัมผัส หลายเฉดสี เป็น Hero Product ไม่ว่าจะทั้งลิปทินต์, ลิปกลอส, ลิปบาล์ม, ลิปสติก, ลิปแมทต์ หรือลิปออยล์บำรุงริมฝีปาก และที่แนะนำเป็นพิเศษ คือ Fruity Glam Tint เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ LAKA ได้อย่างชัดเจนที่สุด เป็นไอเทมที่ได้รับการตอบรับดีที่สุด เนื้อสัมผัสบางเบา ให้ความฉ่ำวาวอย่างเป็นธรรมชาติ มาพร้อมกลิ่นผลไม้อ่อน ๆ มีให้เลือก 50 เฉดสี
ทาง JSW Asset เราวางแผนการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้ ในช่วง 1–3 ปีข้างหน้า เราต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้า เข้าถึงแบรนด์ LAKA ได้สะดวกยิ่งขึ้น และรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างมั่นคงร่วมกับพาร์ตเนอร์ รวมถึง มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มเติม เพื่อให้แบรนด์สามารถเติบโตและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ LAKA เชื่อว่าความงามไม่มีกรอบ ไม่มีเพศ ไม่มีคำจำกัดความ จึงอยากให้ทุกคนเปิดใจและลองสัมผัสความงามในแบบของตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา หวังว่า LAKA จะเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นใจในทุกวันของทุกคน”
ภายในงานยังได้สองนักแสดงสาว ลีน่า-ลลินา และ หมิว-ณัชชา ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์แห่งโลกความงามของ LAKA ซึ่ง ลีน่า-ลลินา เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงานกับแบรนด์ LAKA เพราะส่วนตัวลีน่าเคยใช้สินค้าของทางแบรนด์มาอยู่แล้ว พอได้มาสัมผัสตัวแบรนด์ในงานนี้ก็รู้สึกชอบในคอนเซปต์ของแบรนด์ที่ชัดเจนและเปิดกว้างในเรื่องของความหลากหลาย เนื้อสัมผัสเบาบาง สีชัดเนื้อแน่น ใช้ง่าย แล้วแพ็คเกจดีไซน์เค้าเป็นเอกลักษณ์มาก” เธอกล่าว ด้าน หมิว-ณัชชา ที่ชอบแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ เล่าว่า “LAKA ทำให้การแต่งหน้าของทุกคนกลับมาสนุกอีกครั้ง เราไม่ต้องคิดว่า ผู้หญิงใช้ได้หรือผู้ชายใช้ไม่ได้ ทุกคนใช้ได้หมด ยิ่งสีของ Fruity Glam Tint คือสวยมาก ฉ่ำกำลังดี ติดทนนานกลิ่นผลไม้ก็หอมแบบไม่แรงเกินไป แล้วมีสีให้เลือกเยอะมาก ดีใจที่ได้มาร่วมงานและสัมผัสประสบการณ์จากทางแบรนด์ บรรยากาศในงานสนุกมาก และกิจกรรมก็ทำมาดีมาก ๆ เลยค่ะ”
