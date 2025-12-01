“ต้นหอม ศกุนตลา” ขอชี้แจงก่อนลุกลาม ยันยอดหนี้ 4 ล้านไม่เกี่ยว “นานา”

หลังจากที่ “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” ออกมาเล่าด้วยความเจ็บใจว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่โดนยืมเงิน เป็นมูลค่าสูงถึง 4 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่การหลอกลงทุน แต่เป็นการทำสัญญาบางอย่าง และอีกฝ่ายผิดสัญญา จะฟ้องร้องก็ยาก เพราะมันไม่มี นอกจากไม่ได้เงินยังต้องมาปวดประสาท ถ้าคนไม่เหนียวหนี้ มันให้นานแล้ว
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตโยงไปถึง “นานา ไรบีนา” ไม่เลิก ทำให้ล่าสุดต้นหอม ได้ออกมาโพสต์สยบข่าวด้วยการยืนยันว่าไม่ใช่นานา
“หนี้สินของหอม 4 ล้านบาท ไม่เกี่ยวข้องกับ นานา ค่ะ” รวมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “ขอชี้แจงก่อนลุกลาม ขอบคุณค่า!!! ปัญหาหนี้สินของหอมขอไม่พูดถึงนะคะ ตอนนี้คุณพ่อป่วยอยู่ไม่อยากให้ตกใจ หอมยังไหว เอาอยู่ สบายม๊ากๆ” #เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ เข้าใจหัวอกค่ะ!!!”