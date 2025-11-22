ไปต่อไม่รอแล้ว! 808 Festival เปิดดีเจเฟส 2 เข้มข้นจากทุกมุมโลก บอกเลยเด็ดทุกคน

สมสถานะงาน EDM ตัวท็อปของเอเชีย! อัดแน่นความเข้มข้นจนนาทีสุดท้ายจริงๆ สำหรับ “808 Festival” งานแห่งปีที่ยืนหนึ่งแลนด์มาร์กงาน EDM ที่ทุกคนรอคอย โดยก่อนจะถึงวันงาน 5-7 ธันวาคม ทางผู้จัดได้เปิดไลน์อัปเฟส 2 ของดีเจ และโปรดิวเซอร์ผู้มาเยือน Bitec Bangna ที่ต้องบอกเลยว่า “เด็ดทุกคน!” เพราะทุกคนต่างเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมดีกรีที่ไม่ธรรมดา สมกับเป็นงานระดับโกลบอล ยืนหนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริง ต่อเนื่องความร้อนแรงจากเฟส 1 ที่นำโดย Dom Dolla ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยคนแรกที่สร้างความเซอร์ไพรส์ DI SUN ดีเจโปรดิวเซอร์ผู้เริ่มต้นจากการเรียนเปียโนคลาสสิก ฝึกร้อง และเล่นกู่เจิ้ง ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความสนใจที่เต็มเปี่ยมในแนวดนตรี House และ Techno ซึ่งผลงานบน Drumcode, mau5trap และ Nervous Records และแทร็กอย่าง Freaking Out, You're My Ecstasy, และ Disco Light แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการจัดเรียงเสียงที่คมชัด ไอเดียด้านโวคัล และการทำเพอร์คัชชันที่แน่นหนา รวมถึงการเติบโตที่ไม่ธรรมดา จนทำให้ไม่ว่าจนปรากฏตัวงานไหน เธอก็เอาคนดูได้อยู่หมัด! ดังนั้นผู้ชม 808 Festival ไม่ควรพลาด
และอีกหนึ่งดีเจโปรดิวเซอร์ผู้เริ่มต้นจากการเรียนเปียโนคลาสสิกในงาน 808 Festival ก็คือ INZO ที่ค่อยๆ สร้างที่ยืนในวงการ Future Bass และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แนวเมโลดิกผ่านการทดลองและพัฒนามาหลายปี โดยแทร็กอย่าง Visionaries, Overthinker, และเพลงจาก Multiverse EP แสดงถึงพัฒนาการที่ไม่ธรรมดา รวมถึงงานคอลแลบกับ LSDREAM และโปรเจกต์ Earth Magic ที่พาเขาสู่โลกกว้าง โดยที่ผ่านมา INZO ยังนำดนตรีของเขาไปแสดงในเทศกาลอย่าง North Coast, Bass Canyon, Wakaan และ Sonic Bloom ขณะที่ศิลปินอย่าง REZZ และ Liquid Stranger ได้นำผลงานของเขาไปเล่นในโชว์ของพวกเขา และวันนี้การทดลองทางดนตรีของ INZO จะมาสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้ชม 808 Festival แบบตราตรึงใจสุดๆ
มาต่อกันที่ Habstrakt ชื่อที่ฮอตสุดๆ ของวงการ Bass House สมัยใหม่ เริ่มต้นจากวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ของฝรั่งเศส ผลงานของเขารวมถึงแทร็กอย่าง Chicken Soup ร่วมกับ Skrillex, Show Me, Like Before ร่วมกับ Jauz และ Outer Space ร่วมกับ Roderick Porter ซึ่งแต่ละเพลงแสดงให้เห็นแนวทางการโปรดักชันที่ตรงไปตรงมาและจัดจ้าน รวมถึง Don't Stop และ Anita ซึ่งทั้งสองเพลงได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มใหญ่ และถูกนำไปใช้ในเซตที่ Ultra Miami, Lollapalooza Paris, EDC Las Vegas, Rampage Belgium ก็เป็นที่กล่าวขวัญสุดๆ และเซ็ตเพลงที่เต็มไปด้วยพลังของเขา จะทำให้ผู้เข้าร่วม 808 Festival หัวใจเต้นแรงทุกคน
ส่วนตัวแทนจากจีนอย่าง Meguru ก็เป็นตัวท็อปทางฝั่ง Hard Techno และ Neo-Rave อย่างแท้จริง เธอสร้างชื่อเสียงผ่านการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ Club Galame สถานที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคลับชั้นนำของประเทศ ก่อนจะขึ้นแสดงที่ HÖR On Tour, BlackWorks Showcase ในเบอร์ลิน, Sea You Festival และ Verknipt x OST ก่อนจะกลายเป็นที่พูดถึงอย่างล้นหลาม กับเซ็ตโชว์ Back to Back ที่ทำร่วมกับ Amber Broos ณ Tomorrowland Belgium ในงาน 808 Festival Bangkok 2025 เธอจะแสดงเซต Back to Back พิเศษร่วมกับ Juliet Fox บอกเลยว่าพลาดครั้งนี้ เสียดายไปอีกนานแน่นอน
ทางด้าน Malaa การเดินทางมา 808 Festival ครั้งนี้ เขาเลือกปรากฏตัวในฐานะ Malaa's Alter Ego ที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่ และการทดลองสุดหวือหวาอย่างที่ทุกคนได้สัมผัสในอัลบั้ม Blackout ที่ต่างจากเพลง Bass House ของ Malaa ที่คนทั่วโลกคุ้นเคย โดยการแสดงในรูปแบบ Alter Ego จะมากับการปล่อยเพลงแบบลึกลับ กระจัดกระจาย แยกออกจากแนวทางปกติของ Malaa ซึ่งการทดลองคราวนี้จะเหนือการควบคุมขนาดไหน ต้องมาฟัง และชมด้วยตาตัวเองที่ 808 Festival
ต่อกันที่อีกหนึ่งคนที่ไม่ควรพลาด กับ MR.BLACK ดีเจ โปรดิวเซอร์ สร้างชื่อเสียงผ่านการปล่อยผลงาน และคอลแลบอย่างต่อเนื่องบนค่ายเพลงอย่าง Armada Music, Purple Fly และ HYBIT ซึ่งผลงานของเขารวมถึงแทร็กอย่าง Faith ร่วมกับ Giorgia Angiuli, Stephanie ร่วมกับ Coexist, KEVU และ BIGMOO และเพลงเดี่ยวอย่าง Pattaya, Mantra, และ Trip 2 Fantasy แสดงถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมเดินทางไปทั่วโลก ทั้ง ไมอามี กรุงเทพฯ และเซาเปาโล รวมถึงได้รับสนับสนุนจากศิลปินอย่าง Hardwell, KSHMR และ Tiësto จนทำให้ซีนดนตรีแดนซ์ของอิสราเอลเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ส่วน Netsky ศิลปิน Drum and Bass ส่งตรงจากเบลเยี่ยม Hospital Records นำเสนอซาวด์ที่ลื่นไหล ซึ่งต่อมาได้ขยายไปสู่โปรเจกต์ที่ผสมผสานระหว่างอิเล็กทรอนิกส์ ป๊อป ที่มีโวคอลโดดเด่น โดยตลอด 4 อัลบั้มสตูดิโอ Netsky ได้ทำงานร่วมกับศิลปินอย่าง Beth Ditto, Becky Hill, Rudimental และ Hybrid Minds พร้อมทั้งทำรีมิกซ์ให้กับชื่อดังอย่าง Swedish House Mafia และ Miike Snow ทัวร์ทั่วโลกทั้งในรูปแบบ DJ Set และโชว์แบบวงดนตรีเต็มรูปแบบ ทำให้ดนตรีของเขาเข้าถึงผู้ชม และเวทีที่หลากหลาย และปีนี้ 808 Festival ประเทศไทยก็จะมี Netsky ผู้มากับโชว์ที่เหนือความคาดหมายของทุกคน
และสำหรับใครที่ชอบความสดใส ก็เตรียมพบกับ Trym เป็นศิลปิน Techno ชาวฝรั่งเศส ที่รู้จักในนามแฝง “Sparkling Water Boy” ผู้มีแพสชั่นกับดนตรี Hard Dance และ Hard Trance ในจังหวะที่เร็ว นอกจากงานในฐานะดีเจและโปรดิวเซอร์แล้ว เขายังบริหารค่ายเพลง COLOR ซึ่งได้ปล่อยแผ่นไวนิลชุดหนึ่ง ที่สะท้อนแนวทางที่ตรงไปตรงมา และจังหวะเร็วในดนตรีคลับของเขา แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงทัวร์อย่างสม่ำเสมอทั่วยุโรป และเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่อย่าง Time Warp, FCKNYE พร้อมมาเยือน 808 Festival และเสิร์ฟโชว์ที่มากับการเชื่อมเพลงสุดกระชับ โครงสร้างที่ชัดเจน และความเร็วของบีทที่จะกระตุ้นการเต้นของหัวใจให้สารความสุขหลั่งออกมาอย่างเต็มที่
ปิดท้ายเฟส 2 ของ 808 Festival 2025 ด้วย Wuki ศิลปินสร้างจุดยืนที่เป็นที่รู้จัก ในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอิทธิพลของ Detroit Ghettotech, Chicago Footwork และการผสมผสานหลากหลายสไตล์ที่ทำให้แทร็กของเขามีชีวิตชีวาและตรงไปตรงมา ก่อนจะเป็นที่รู้จักตรงไปตรงมาจากการปล่อยรีมิกซ์อย่างเป็นทางการให้กับ The Chainsmokers, RL Grime, Galantis และ Kill The Noise พร้อมทั้งปล่อยเพลงบนค่ายอย่าง Mad Decent และ OWSLA Breaks, Electro, House และเบสที่หนัก ทำให้การแสดงแต่ละครั้งมีความรู้สึกที่สดใหม่โดยไม่ยึดติดสูตรเดียว จนตัวเขาเป็นที่ต้อนรับจากเฟสติวัลและคลับทั่วโลก และกับงาน 808 Festival ครั้งนี้ เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า Wuki จะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดู
เสริมทับความเดือดกันระดับนี้แล้ว ห้ามพลาด 808 Festival 2025 ที่ปีนี้จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ในวันนี้ 5-7 ธันวาคม ณ Bitec Bangna และสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ : http://www.808festival.net โดยบัตรปีนี้สามารถผ่อนชำระได้ทั้งหมด 3 แบบ ได้ทาง Megatix ที่รองรับทั้งบัตรเครดิตและเดบิต และ ทาง Ticketmelon ที่สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยบัตรทุกใบสามารถเข้าได้ 3 วันเต็ม และ สำหรับใครที่สนใจโต๊ะ VVIP สามารถติดต่อได้ที่ : info@808festival.net ได้เลย