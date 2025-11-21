เคาท์ดาวน์! VR Thailand 2025: หนุนนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก ขยายโอกาสการลงทุน ในและต่างประเทศ พร้อมเปิดงาน 25-26 พ.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมเปิดงาน "Venture Rise Thailand 2025 (VR Thailand 2025)" เวทีปฏิรูปนวัตกรรมสู่การลงทุนโลกครั้งสำคัญ ภายใต้แนวคิด "เชื่อมโยงนวัตกรรมและธุรกิจ : สร้างการเปลี่ยนผ่านให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้า Central Embassy และโรงแรม Park Hyatt Bangkok โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คนต่อวัน ทั้งจาก ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัย และกองทุน Venture Capital ทั้งในและต่างประเทศ
งานนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ สกสว. นำองค์กรระดับโลกอย่าง WIPO (World Intellectual Property Organization), World Bank, Airbus, UNDP, Le Cordon Bleu Dusit และกองทุนขนาดใหญ่มาร่วมสร้าง 'Future Ventures' เพื่อเปิดโอกาสให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยได้เข้าถึงแหล่งทุนและตลาดระดับสากล
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ "Thailand Rising : Gateway to Innovation and Global Investment" โดยมี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ AirBus เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ UNDP
ไฮไลท์กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด งาน VR Thailand 2025 ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยและนวัตกรรมไทย โดยมุ่งเน้น 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นจุดแข็งของประเทศ คือ Medical & Wellness และ Food & Fruit Creation and Innovation ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ นิทรรศการผลงานกองทุน ววน. ณ ศูนย์การค้า Central Embassy ที่จัดแสดงนวัตกรรมเชิง Interactive ผ่าน Floor Pad และจอ LCD กว่า 20 จอ พร้อม Mini Stage สำหรับนำเสนอผลงานโดดเด่น กิจกรรม Business Matching ที่ โรงแรม Park Hyatt Bangkok เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักลงทุนได้จับคู่และเจรจาธุรกิจแบบตัวต่อตัว และเวที VR Talk ที่รวบรวมวิทยากรระดับโลกมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
VR Talk จัดขึ้นตลอดทั้ง 2 วัน โดยมีหัวข้อเด่นที่น่าสนใจ เช่น "From Dreams to Skies: The Airbus Innovation Journey" โดย Mr. Bert Porteman, Airbus Chief Representative to Thailand, "Global Capital Meets Innovation: World Bank's Vision for Trade & Venture Investment" โดย Mr. Rostan Schwab, Co-Head, Tech Investments, IFC, World Bank Group, "The Future of HealthTech: From Lab to Life" และ "From Innovation to Impact : WIPO's Vision for Trade and Ventures" รวมถึงการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจาก Le Cordon Bleu Dusit และ "Just transition Energy: What’s next? จากผู้แทน UNDP
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือกิจกรรม Innovation Meets Capital by Shark Tank Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30-17.00 น. เป็นเวทีที่นักวิจัยและผู้ประกอบการจะได้นำเสนอผลงานต่อหน้านักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการลงทุนจริง
ในช่วงเย็นของทั้ง 2 วัน จะมีกิจกรรม Networking Event ภายใต้ธีม "The Venture Begins" สำหรับวันแรก และ "The Next Venture Awaits" สำหรับวันที่สอง ซึ่งเป็น Borderless Innovation Networking for Global Ventures ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
งาน VR Thailand 2025 สะท้อนวิสัยทัศน์ของ สกสว. ภายใต้แนวคิด "SRI for ALL" ที่มุ่งพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เปิดกว้าง เข้าถึงได้ และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมั่นคง เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมไทยให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์จริง พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมในระดับสากล
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://vrthailand.tsri.or.th/ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tsri.or.th/