ฟิล์มเซรามิคคืออะไร ควรเลือกยังไงให้เหมาะกับการใช้งาน?

การติดฟิล์มรถยนต์เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยป้องกันตัวรถและแสงแดดที่รุนแรง รวมถึงไปเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการขับขี่ ในปัจจุบันมีฟิล์มรถยนต์หลายประเภทให้เลือกใช้ โดยเฉพาะฟิล์มเซรามิคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกรองแสงและความร้อนได้ดี ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับฟิล์มกระจกรถยนต์เซรามิคที่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถ แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเบาะและภายในรถอีกด้วย
ฟิล์มเซรามิคคืออะไร?
ฟิล์มเซรามิค (Film Ceramic) คือฟิล์มกรองแสงที่ผลิตจากเทคโนโลยีอนุภาคนาโนเซรามิก มีคุณสมบัติพิเศษในการสะท้อนคลื่นความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตได้สูงถึง 99% โดยไม่กีดขวางสัญญาณคลื่นวิทยุและสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ฟิล์มติดรถยนต์เซรามิคจะมีความทนทานต่อการใช้งานสูง ไม่เปลี่ยนสีหรือซีดจางตามกาลเวลา ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถได้เป็นอย่างดี ทำให้ห้องโดยสารเย็นสบาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแสงจ้าจากไฟรถคันอื่นในเวลากลางคืน เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และยังช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของภายในรถได้อีกด้วย
ข้อดีของฟิล์มเซรามิคมีอะไรบ้าง
ฟิล์มเซรามิคได้รับความนิยมอย่างมากในคนกลุ่มที่ชื่นชอบดูแลรถยนต์ เนื่องจากข้อดีและคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าฟิล์มรถยนต์ทั่วไป การเลือกติดฟิล์มติดรถยนต์เซรามิคจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งจะมีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้
• กรองความร้อนได้ดีเยี่ยม : สามารถสะท้อนรังสีอินฟราเรดได้สูงถึง 90-95% ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ห้องโดยสารเย็นสบาย
• กันรังสี UV ได้ 99% : ช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา รวมถึงช่วยลดการซีดจางของเบาะหนังและพลาสติกภายในรถ
• ความคมชัดสูง ไม่บิดเบือนภาพ : มองเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีการสะท้อนแสงรบกวนสายตา เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
• ไม่กีดขวางสัญญาณ : ไม่มีส่วนผสมของโลหะ จึงไม่รบกวนสัญญาณวิทยุ GPS และสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
• ช่วยลดแสงจ้า : ช่วยลดแสงสะท้อนจากไฟรถคันอื่นในเวลากลางคืน ลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาจากการขับขี่ในเวลากลางวัน
เลือกฟิล์มเซรามิคอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน?
การเลือกฟิล์มเซรามิคที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน มาดูกันว่าก่อนติดฟิล์มรถยนต์เซรามิคต้องดูอะไรบ้าง
• ตรวจสอบค่ากรองความร้อน (Heat Rejection) : เลือกฟิล์มที่มีค่ากรองความร้อนไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิภายในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งค่าสูงยิ่งดี แต่ควรพิจารณาคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
• พิจารณาค่าความเข้มของแสง (VLT) : เลือกระดับความเข้มที่เหมาะสมกับการใช้งาน กระจกหน้าควรเลือกค่า VLT 70-80% เพื่อมองเห็นได้ชัดเจน ส่วนกระจกข้างและหลังสามารถเลือกได้ตามความต้องการความเป็นส่วนตัว
• ตรวจสอบแบรนด์และความน่าเชื่อถือ : เลือกฟิล์มจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
• ดูระยะเวลาการรับประกัน : ฟิล์มเซรามิคคุณภาพดีมักมีการรับประกัน 5-10 ปี หรือตลอดอายุการใช้งาน ครอบคลุมทั้งการซีดจาง เป็นฟองอากาศ และการลอกหลุด
• เปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่น : สอบถามราคาจากหลายร้านและเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ อย่าเลือกเพียงแค่ราคาถูกที่สุด เพราะอาจได้ฟิล์มที่คุณภาพไม่ดีหรือการติดตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน
ฟิล์มเซรามิคแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปอย่างไร?
ฟิล์มเซรามิคแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน โดยฟิล์มทั่วไปมักผลิตจากโลหะหรือสีย้อม ทำให้มีอายุการใช้งานสั้นและมักเกิดปัญหาซีดจางหรือเป็นฟองอากาศ ในขณะที่ฟิล์มเซรามิคจะใช้เทคโนโลยีนาโนเซรามิกที่ทนทานกว่า กรองความร้อนได้สูงกว่า 2-3 เท่า ไม่กีดขวางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก ทำให้คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว แม้ราคาจะสูงกว่าฟิล์มทั่วไปแต่ให้ประสิทธิภาพและความคงทนที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
เลือกติดฟิล์มเซรามิคคุณภาพสูงจาก SolarFX
ฟิล์มเซรามิคถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูง ด้วยคุณสมบัติพิเศษในการกรองความร้อนและรังสี UV ได้ถึง 99% มีความทนทานที่ยาวนาน และไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว
