จัดโปรแรง OPPO Reno14 Series 5G เมื่อซื้อภายใน 30 ก.ย.

ออปโป้ ประเทศไทย จัดโปรโมชันสุดคุ้มสำหรับ OPPO Reno14 Series 5G เอาใจแฟนๆ สายชอบพอร์ตเทรต สมาร์ทโฟนที่ช่วยยกระดับการถ่ายพอร์ตเทรตด้วย AI ให้สวยขึ้นไปอีกขั้น โดยผู้ที่ซื้อสมาร์ทโฟน OPPO Reno14 Series 5G มาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับเดือนกันยายนนี้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2568 จะได้รับของสมนาคุณฟรีไปเลย! ฟิล์มกระจก ทนทาน จอเหลี่ยม ติดง่าย และสิทธิประโยชน์มากมาย มูลค่ารวมสูงสุดถึง 12,849 บาท
โปรโมชันสุดพิเศษสำหรับแฟนๆ OPPO เมื่อซื้อ OPPO Reno14 Series 5G ในช่วงวันที่ 12-30 กันยายน 2568 เท่านั้น! โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ลูกค้าที่ซื้อ OPPO Reno14 Pro 5G จะได้รับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 12,849 บาท
- E-VIP ประกันจอแตกจำนวน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี และประกันในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก (นับจากวันที่ซื้อเครื่อง ผลบังคับใช้ 1 ปี) มูลค่า 10,000 บาท
- สิทธิ์ Google AI Pro ฟรี 3 เดือน มูลค่า 2,250 บาท
- ฟิล์มกระจก มูลค่า 599 บาท
2. ลูกค้าที่ซื้อ OPPO Reno14 5G จะได้รับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 9,849 บาท
- E-VIP ประกันจอแตกจำนวน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี และประกันในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก (นับจากวันที่ซื้อเครื่อง ผลบังคับใช้ 1 ปี) มูลค่า 7,000 บาท
- สิทธิ์ Google AI Pro ฟรี 3 เดือน มูลค่า 2,250 บาท
- ฟิล์มกระจก มูลค่า 599 บาท
3. ลูกค้าที่ซื้อ OPPO Reno14F 5G จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 5,599 บาท
- E-VIP ประกันจอแตกจำนวน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี และประกันในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก (นับจากวันที่ซื้อเครื่อง ผลบังคับใช้ 1 ปี) มูลค่า 5,000 บาท
- ฟิล์มกระจก มูลค่า 599 บาท
OPPO Reno14 Series 5G สมาร์ทโฟน The AI Portrait Expert ถ่ายพอร์ตเทรตสวยทุกโมเมนต์ มาพร้อมกล้องพอร์ตเทรตซูมได้ 3.5 เท่า อีกทั้งยังมาพร้อม AI Flash Photography ที่ช่วยให้การถ่ายภาพพอร์ตเทรตในสภาพแสงน้อยมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มอบรายละเอียดผิวชัดเจน สีผิวมีความนุ่มนวลคงความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังให้อารมณ์ของภาพสุดชิคแบบ Y2K เทรนด์สุดฮิตของเหล่าวัยรุ่น เสริมด้วยเครื่องมือปรับแต่งภาพ AI แก้ไขภาพอัจฉริยะ 2.0 อย่าง AI ปรับเฟรมภาพ จัดองค์ประกอบภาพให้เป๊ะในคลิกเดียว ด้วย AI ปรับหน้าเป๊ะ ปรับสีหน้าปัง ไม่พลาดช็อตสำคัญ พร้อมด้วยมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP69 พร้อมนำทุกเทรนด์ถ่ายภาพ
นอกจากนี้ ใน OPPO Reno14 5G และ OPPO Reno14 Pro 5G ยังมาพร้อมความสามารถในการซูมได้ไกลถึง 120 เท่า และมี Stage Mode หรือโหมดเวที ทั้งในภาพถ่ายและวิดีโอ เก็บรายละเอียดภาพได้อย่างคมชัด ไม่พลาดเก็บทุกความทรงจำกับศิลปินคนโปรด
ห้ามพลาด! รีบไปเป็นเจ้าของ OPPO Reno14 Series 5G พร้อมรับทันทีของสมนาคุณสุดพิเศษ ได้ที่ OPPO Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2568 นี้เท่านั้น