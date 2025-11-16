“ธัญญ่า” หูดับด่า “เป็ก” กลางไลฟ์ ของจริงใช่ไม่คอนเทนต์

“ธัญญ่า” เผยด่า “เป็ก” ในไลฟ์ คือของจริงไม่ใช่คอนเทนต์ ชอบยั่วโมโห แจงปกติก็ดุเดือดแบบนี้อยู่แล้ว อัดอั้นเรื่องราว 20 ปีมันเยอะมาก โมโหปรี๊ดจนหูดับ นึกว่าตัวเองเป็นไบโพลาร์
หลังของขึ้นกลางไลฟ์ ชี้หน้าด่า “บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้กูประจานหน้าไลฟ์นะ” เหตุเพราะอดีตสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล”พูดว่าพวกลูกครึ่งจะมีกลิ่น ขณะกำลังไลฟ์ขายครีมทารักแร้ อยู่กับแก๊งเพื่อนดารา อย่าง อ้น ศรีพรรณ, นานา ไรบีนา, แอน อลิชาและ ซินดี้ สิรินยา ก่อนจะแฉอีกว่าที่เป็กบูลลี่พวกเรา เพราะเขามีเด็กไง จนทำเอาบรรยากาศตึงเครียด
เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!
ล่าสุดวันนี้ (16 พ.ย.) “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล”ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการคุยแซ่บโชว์ หลังพิธีกรร่วม “ดีเจพุฒ” ถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ว่าด่ากันจริงหรือคอนเทนต์ โดยธัญญ่าเผยว่าที่เห็นในโลกออนไลน์ คือด่าจริงตลอดไม่ใช่คอนเทนต์ แล้วตอนนั้นที่โมโห เพราะเตือนหลายรอบแล้ว บวกกับหลายเรื่องที่ผ่านมาด้วย เลยทำให้ปรี๊ดแตกจนหูดับ
“ก็เห็นเปล่าล่ะ แกเป็นแบบนั้น เหมือนยั่วโมโห มันไม่มีอะไรคอนเทนต์เลยค่ะ กับพี่เป็กนี่เรียลทุกอย่าง ทุกอย่างที่เห็นในโลกออนไลน์มันเรียลหมดเลย มันยั่วโมโห”
“จริงๆ ญ่ากับพี่เป็กเป็นคู่ดุเดือดแบบนี้อยู่แล้ว โมโหก็จะ… คือเรื่องราว 20 ปีมันเยอะแยะมากมาย จริงๆ วันนั้นไม่มีอะไรใหญ่โตนะ คือซินดี้เขามาขายที่ทาจั๊กกะแร้ แล้วพี่เป็กบอกว่ากลิ่นฝรั่งเป็นแบบนี้แหละ มันเหม็นหรืออะไรสักอย่าง แล้วเตือนแกหลายรอบ แกก็พูดอยู่นั่นแหละ โมโห ปรี๊ด แล้วอาจหลายเรื่องที่ผ่านมาด้วย ก็เลยกลายเป็นปรี๊ดไปเลย เราหูดับ แล้วก็ไปบอกว่าแกมีเด็กใต้อะไรก็ไม่รู้ เหมือนคนหูดับ จริงๆ เรื่องเด็กใต้ไม่เกี่ยวนะ มันเป็นเรื่องในอดีต แต่มันมาตรงนั้น เราก็ยังแบบ ฉันเป็นอะไร ฉันเป็นไบโพลาร์หรือเปล่า จริงๆ มันไม่เกี่ยวเลยค่ะ”
รอเคลียร์ประเด็นได้ เดี๋ยวจะมาออกรายการคู่กัน
“รอให้เราเคลียร์ประเด็นกันได้ เดี๋ยวมาเนอะ
ตอนนี้โสดจริง ที่ดูเหมือน “เป็ก” ง้อ เล่นละครหรือเปล่า
“โสดจริงค่ะ แต่แกบอกว่าพี่เลิกกับแกคนเดียว แต่เราก็เป็นเพื่อนกันแล้ว (แต่เขาดูง้อเราทุกวันเลยนะ?) เล่นละครหรือเปล่า (หัวเราะ)”