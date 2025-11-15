xs
xsm
sm
md
lg

เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาเดือดเลยทีเดียว หลังจากที่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ซึ่งเพิ่งจบสถานะผัวเมีย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก แต่ยังไลฟ์สดทำงานด้วยกัน แต่ล่าสุดกลับเดือดแตก ทำธัญญ่าของขึ้นสุดๆ หลังเป็กพูดพาดพิงบางอย่างเกี่ยวกับลูกครึ่ง จนธัญญ่าปรี๊ดแตก ชี้หน้า “บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้กูประจานหน้าไลฟ์นะ” จนเป็กสตั๊น ถาม “เป็นเหxxอะไรของมึง” ซึ่งธัญญ่าก็ฟาดต่อว่ามาด่าอะไรลูกครึ่ง มาบูลลี่พวกกู เดี๋ยวเหอะ

นอกจากนี้ยังแฉอีกว่าเป็กบูลลี่พวกเราเพราะเขามีเด็กไง ซึ่งบรรยากาศตึงเครียด ทำ “นานา ไรบีนา , แอน อลิชา, ซินดี้ สิรินยา” ซึ่งกำลังไลฟ์ขายของเหวอไปตามๆ กัน ต้องห้ามทัพ คลี่คลายสถานการณ์ด้วยใจตุ๊มๆ ต่อมๆ กันให้วุ่นวาย ต่อมาเป็กก็บอกนานาว่า “ช่วยกูหน่อยสิ” 
 
โดยคลิปดังกล่าว ทำชาวเน็ตบอกรู้แล้วทำไมเป็กถึงกลัวธัญญ่า เพราะเวลาโกรธน่ากลัวมาก ขณะที่ “อ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์” เผยว่าธัญญ่าโกรธจริง เพราะธัญญ่าไม่ชอบคำพูดบางอย่างเป็ก ที่พาดพิงลูกครึ่ง










เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!
เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!
เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!
เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!
เกือบวางมวยกลางไลฟ์! “ธัญญ่า” ของขึ้น ชี้หน้าด่าเดือด “เป็ก” บูลลี่พวกกูทำไม อย่าให้ประจานนะ!
กำลังโหลดความคิดเห็น