“ยองแจ” ปิดเอเชียทัวร์อย่างงดงามกับ “2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK” อบอวลด้วยพลังความรัก ความอบอุ่น ก่อนเข้ากรม

สองค่ำคืนสุดพิเศษของ “ยองแจ” (YOUNGJAE) สมาชิกวง GOT7 ในคอนเสิร์ต 2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งพลังเสียง ความอบอุ่น เสียงหัวเราะ น้ำตา และความรัก โดยทางต้นสังกัด AndBut Company ร่วมกับผู้จัด BNJ Entertainment และ FriedRice Entertainment เนรมิตโชว์ได้สุดประทับใจพร้อมแสง สี เสียงที่สมบูรณ์แบบ ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25–26 ตุลาคม ที่ผ่านมา
.
ก่อนเริ่มการแสดง ทีมผู้จัดงานได้เชิญชวนผู้ชมในฮอลล์ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้าน "ยองแจ" ได้แสดงความเคารพอย่างลึกซึ้งด้วยการติดโบว์สีดำที่หน้าอกซ้ายตลอดการแสดง พร้อมกล่าวบนเวทีด้วยน้ำเสียงจริงใจว่า
“ผมได้ทราบข่าวเศร้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศไทยครับ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ” พร้อมยกมือไหว้ และโค้งคำนับเป็นเวลานาน จนแฟนๆ ในฮอลล์ต่างซาบซึ้งกับความใส่ใจ และให้เกียรติประเทศไทย
คอนเสิร์ตเปิดฉากด้วยเพลง Vibin ก่อนจะต่อด้วย SUGAR, T.P.O, Snooze, Summer Happening, Focus และ Tasty เสียงร้องสดทรงพลัง ผสมกับซาวด์จากวงดนตรีสดเติมเต็มอารมณ์ได้อย่างกลมกล่อม ยองแจยังพูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงที่มาของชื่อทัวร์ “Fermata” ว่า “บางทีผมอาจเหมือนครูใหญ่ที่บอกให้หยุดพักชั่วขณะหนึ่ง เพื่อจะได้ก้าวต่อไปไกลกว่าเดิม... วันนี้เรามาพักใจไปด้วยกันนะครับ แล้วกลับไปใช้ชีวิตประจำวันด้วยพลังดีๆ”
จากนั้นบรรยากาศถูกเติมเต็มด้วยเพลงต่อเนื่องอย่าง Deal, Roses, Dreaming Again, Thinking of You, Moonlight และ Flower ที่แฟน ๆ ร้องตามได้ทั้งฮอลล์ ก่อนจะเข้าสู่ช่วง Encore ที่ทุกคนรอคอยกับเพลง Never Leave You Alone, With You, HERE WE GO และเหมือนจะปิดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดด้วยเพลง Beautiful ก่อนจะรัวเพลงสนุกๆ ให้เหล่าอากาเซ่ ได้กระโดด โยกตามกันสนั่นฮอลล์ เรียกว่าอิ่มหนำ แบบจุกๆ สิบกว่าเพลงกันเลยทีเดียว
ยองแจ พูดสนุกๆ ว่า “เสมือนจะเป็นคืนสุดท้าย ไม่ได้เต้นหลายปี ขาชาหมดแล้ว” พร้อมพูดต่อหน้าแฟน ๆ ด้วยความจริงใจถึงการเตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และฝากข้อความว่า “ผมจะรีบกลับมานะครับ” ทั้งความห่วงใยต่ออากาเซ่ทุกคน “รักษาสุขภาพกันด้วยนะ ฉันรักเธอมากจริงๆ” ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของยองแจที่ทำให้สองค่ำคืนของ 2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจระหว่างศิลปินและแฟนคลับ นอกจากความสนุกสนาน ความประทับใจร่วมกันกับยองแจแล้ว ยังเป็นความทรงจำที่ยังคงก้องอยู่ในใจอากาเซ่ไทยไปอีกนาน