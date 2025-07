เฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เปิดตัว DIMOO Thailand Limited Edition

POP MART ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก จัดงาน HELLO DIMOO “Special Friend of Thailand-China Golden Jubilee” พร้อมเปิดตัว DIMOO รุ่น Thailand Limited Edition ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในฐานะ “มิตรภาพพิเศษ” หรือ “Special Friend of Thailand-China Golden Jubilee” เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ณ ลาน Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

POP MART ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความพิเศษของความสัมพันธ์ ไทย - จีน ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตลอด 50 ปี ด้วยการเปิดตัว DIMOO รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันในปี 2025 ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ อาทิ ช้าง ที่คนไทยยกย่องให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล รวมทั้งดอกบัวที่มีกลีบบัวเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างทางปัญญา ซึ่งล้วนสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา

DIMOO โดยศิลปิน Ayan Deng เป็นคาแรคเตอร์ที่เต็มไปด้วยความงดงามในฝัน ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านเด็กชายตัวน้อยชื่อ DIMOO ในชีวิตจริง DIMOO เป็นเด็กที่สับสนและขี้อาย แต่หลังจากเข้าสู่โลกแห่งความฝันอันลึกลับ เขาได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายและเติบโตไปพร้อมกับเขา โลกทัศน์อันกว้างใหญ่ของซีรีส์ DIMOO WORLD ค่อย ๆ ถูกนำเสนอให้ทุกคนเห็น ผ่านงานศิลปะและการตีความถึงการเข้าใจชีวิตของศิลปิน ในความฝันของ DIMOO เขาได้พบกับ Mother Cloud ผู้มอบ Baby Cloud ซึ่งเป็นเมฆเล็กๆ ล้อมรอบบนหัว เพื่อเพื่อนกับ DIMOO และร่วมผจญภัยไปด้วยกัน โดยสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลากหลาย ตามความรู้สึกที่มีร่วมกับ DIMOO อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้การแสดงออก ได้จาก DIMOO ด้วย ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบนี้ศิลปินกล่าวเพิ่มเติมว่า “ตอนเด็ก ๆ ฉันเป็นคนชอบนอนมาก เพราะเวลานอนจะได้ฝัน ฉันชอบความรู้สึกที่ได้อยู่ในความฝัน ในนั้นมีท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสีสัน ฉันคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นฉันจึงออกแบบคาแรคเตอร์มากมายที่เกี่ยวกับความประทับใจในวัยเด็กของฉัน และฉันคิดว่า DIMOO เป็นตัวแทนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและความฝันวัยเด็กของฉันออกมาได้อย่างดีที่สุด และฉันหวังว่า DIMOO จะสามารถเยียวยาจิตใจ สร้างความสุข และสร้างความกล้าหาญให้กับผู้คนแทนฉันที่ไม่สามารถทำได้จริง” โดยคอลเลกชันยอดนิยมของ DIMOO มีหลากหลายธีมที่โดดเด่นและครองใจนักสะสมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น DIMOO By Your Side, Weaving Wonders, Stories in the Cup, Animal Kingdom และรวมถึงคอลเลกชันคอลแลปฯ ครั้งสำคัญอย่าง DIMOO × Disney เป็นต้น

ทุกท่านจะได้พบกับ DIMOO รุ่นพิเศษ “DIMOO Flaming Lotus Figure Thailand Limited” ในรูปลักษณ์ใหม่สวมใส่ชุดไทยประยุกต์ พร้อมดีไซน์เมฆบนหัวสุดไอคอนิกเป็นรูปร่างคล้ายช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย โดย DIMOO อยู่ในท่าไหว้ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความอ่อนน้อมของประเทศไทย และยืนบนกลีบดอกบัว เสมือนเปลวไฟที่ไม่มีวันดับ สื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสงบ และจิตวิญญาณอันสูงส่ง โดยดอกบัวช่วยเชื่อมโยงความงามและคุณค่าทางวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมกลืน พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัว DIMOO Thailand Limited อีก 3 ดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็น DIMOO ELEPHANT IN MOONLIGHT - Vinyl Plush Blister Pack พวงกุญแจ DIMOO ในชุดช้างสีขาวสุดคิวท์ DIMOO-Loy Kratong Wishes ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และ DIMOO-Gala Of The Octopus ซึ่ง เป็นดีไซน์พิเศษเฉพาะชาวไทยโดยเฉพาะ รวมถึงในงานนี้ทุกคนจะได้พบกับสินค้า DIMOO จาก Artist Collection ที่จะมาวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และสินค้า DIMOO สุดฮิตอีกมากมาย โดยในครั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวมาสคอต DIMOO ในชุดไทย ที่จะมาร่วมมีตแอนด์กรี๊ดกับแฟนๆ POP MART พร้อมโชว์พิเศษอีกด้วย โดย DIMOO ในฐานะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ จะกลายเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน และเป็นตัวแทนความเข้าใจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในอนาคต

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปิน Ayan Deng เจ้าของคาแรคเตอร์ DIMOO ที่จะมีงานแฟนไซน์ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ รวมถึงตัวแทนแฟน DIMOO อย่าง เจน - เมธิกา จีรนรภัทร และ บาส - หัสณัฐ พินิวัตร์ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองใน อีเวนต์สุดพิเศษนี้ โดยทุกท่านสามารถพบกับงาน HELLO DIMOO “Special Friend of Thailand-China Golden Jubilee” ตั้งแต่วันนี้– 6 กรกฎาคม 2568 ณ ลาน Beacon 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์