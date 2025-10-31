หมดกัน! “ธัญญ่า” แกง “เป็ก สัณณ์ชัย” ค้นพบตัวเองเป็นดาวตลกในวัย 51 ปี!

คำอวยพรวันเกิดที่จริงใจ “ธัญญ่า” แกง “เป็ก สัณณ์ชัย” โพสต์ภาพรีวิวกางเกงในคู่ “น้องโมเน่” บอกค้นพบตัวเองเป็นดาวตลกในวัย 51 ปี
ทำแฟนๆ ฮาลั่น หลังจากที่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” โพสต์ภาพสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ประกบรูปกับ “น้องโมเน่” หนูน้อยซุปตาร์นักขายลูกสาว “เม พรีมายา” ขณะกำลังรีวิวกางเกงใน พร้อมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหนุ่มเป็กที่จริงใจ หมดกันภาพลักษณ์ความน่าเกรงขาม ด้วยข้อความว่า
“HBD นะแด๊ดดี๊..ไม่คิดว่าจะมาค้นพบตัวเองกลายเป็นดาวตลกในวัย51🤣🤣 ดูแลสุขภาพเยอะๆจะได้อยู่กับลียาไปนานๆ..ชงดื่มวิตามินให้มันน้อยๆหน่อย @peg” ขณะที่เอฟซีเข้ามาหัวเราะ พร้อมอวยพรวันเกิดเป็ก สัณณ์ชัยเป็นจำนวนมาก