“เบลล่า ราณี” ระทึกถูกแมงป่องต่อย 2 ครั้งกลางกองถ่าย หามส่งรพ. โชว์สปิริตหญิงแกร่งกลับมาถ่ายทำต่อ

โพสต์เล่าประสบการณ์ถูกแมงป่องต่อย จนต้องรีบไปรพ.เป็นการด่วน สำหรับ “เบลล่า ราณี แคมเปน” โดยเหตุเกิดกลางกองถ่ายละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง งานนี้เบลล่าขอให้ทุกคนเรียกตนเองว่าหญิงแกร่ง เพราะหลังจากถูกแมงป่องต่อย ยังกลับไปถ่ายละครต่อ
“เรื่องเล่า ของดิชั้น และ… 🦂
ซีนเมื่อคืนรวมถึงคืนนี้ถ่ายในช่วงต้นปี ซีซั่นฝุ่น ในป่าแห้ง และถ้าจำไม่ผิดนั่นน่าจะเป็นวันแรกๆ ที่กลับมาถ่ายละครหลังปีใหม่ จึงมีการนัดจับฉลากกัน
ดิชั้นเริ่มวันด้วยอาการแพ้ฝุ่นอย่างแรง เอาทิชชู่อุดจมูกให้ช่างหน้าผมแต่งองค์ไป (สภาพ..) ไปเข้าฉากก็ใส่มาส์ก แต่พอเห็นพระเอกหลับเท่านั้นแหละ จิตวิญญาณนักข่าวสาวต้องเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชม อ่ะ ตอนเช้าถ่ายจบไป ก็พักกลางวัน
พอทานข้าวเสร็จ จะไปเปลี่ยนชุดเข้าฉากตอนบ่าย แต่ตอนที่ลุกขึ้นจากเก้าอี้นี่แหละ “จึ้ก” ความรู้สึกเจ็บแปล๊บที่ขาข้างหนึ่ง มันเจ็บแบบเจ็บร้าวเลย ตกใจมาก คนอื่นเริ่มมารุม ก็เดาว่าเป็นแมลงหรือมดมั้ย พอกำลังเปิดๆผ้าเพื่อหา “จึ้กที่สอง” เกิดขึ้นที่มือ คราวนี้รู้สึกว่า อ่ะ ไม่ปกติและ พี่เสื้อผ้าเลยรีบช่วยหาในขณะที่ดิชั้นขวัญเสียและเพราะมือเริ่มแดงบวม และความแดงเริ่มแผ่ซ่าน ปรากฏว่า
'มีแมงป่องเข้ามาอยู่ในโจงกระเบน!!!'
แมงป่องแม้จะตัวไม่ใหญ่ แต่ดิชั้นโดนต่อย 2 ที่ แม่เจ้า และสถานที่กึ่งตจว.แบบนี้ ชั้นจะตุยมั้ย พุ่งตัวไปรพ. อย่างเร็วและระหว่างนั้นก็เสิร์ชใหญ่ เจอว่า ถ้าตัวเล็กแต่ก้ามใหญ่ คือพิษเยอะ เป็น 20 กว่านาทีที่นานมาก ทั้งขาทั้งมือก็บวมขึ้นเรื่อยๆ พอถึงรพ. ก็กะเผลกๆ เดินเข้าห้องฉุกเฉินรพ.อย่างด่วน
แต่เคราะห์ดี ปรากฏว่า ดิชั้นชนะพิษนางจ้าา คือไม่น่าจะแพ้ เพราะยังหายใจได้เกือบจะปกติ ถ้าไม่นับการตื่นเต้น แต่หมอก็บอกว่าถ้าหนักขึ้นค่อยกลับมาใหม่ ได้รับการฉีดยาแก้ปวดไปหนึ่ง แล้วช่วงนั้นใกล้ปิดกล้องแล้วเลยตัดสินใจกลับมาถ่ายต่อ ก็ถ่ายไปประคบเย็นไป
พอตกเย็น ได้เวลาจับฉลากปีใหม่ ไอเราก็ชอบงานรื่นเริงซะด้วย ได้รับบทเป็นพิธีกรรันงาน ถ้าสังเกตจะยังเห็นพลาสเตอร์แปะที่ขาอยู่ แต่หารู้มั้ย ที่อยู่ได้มันเป็นเพราะยาล้วนๆ พอยาหมดฤทธิ์เท่านั้นแหละ โอ้โห แทบอยากจะคลานกลับบ้าน
สรุปเรื่องทั้งหมดนี้ว่า 'โปรดเรียกชั้นว่าหญิงแกร่ง' (แต่ไม่เอาอีกแล้วนะคะะะ) จบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ
ปล. ดีขึ้นและ มีแม่ยี่สุ่นมาปลอบใจ555
