เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีเดินหน้าจัดงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ระหว่างวันที่ 13–22 ก.พ. 2569 เนรมิตพระนารายณ์ราชนิเวศน์เรืองแสงด้วยไฟโบราณ เปิดชมฟรี 10 วัน 10 คืน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนแต่งชุดไทยทั้งเมือง
วันนี้( 21 ต.ค.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายประยูร ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ–เอกชน และคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
เพื่อวางแผนบูรณาการทุกภาคส่วนให้พร้อมก่อนถึงกำหนดจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยจังหวัดได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง ซึ่งปีนี้ยังคงเน้นความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
นายปรัชญา กล่าวว่า พิธีเปิดงานคือวัน ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 มีกิจกรรมเด่น ได้แก่ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรม การแสดงหมากรุกคน ละครลิง ทหารวังเปลี่ยนเวร การแต่งไทยจดทะเบียนสมรส นิทรรศการตำรับโอสถพระนารายณ์ ตลาดย้อนยุค–ตลาดต้องชม การแสดงเวทีกลาง ระบำลพบุรีพระปรางค์สามยอด และการแข่งขันหมากรุก
โดยจังหวัดได้เนรมิตพระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานโดยรอบด้วยการประดับไฟย้อนยุคสวยงามยิ่งใหญ่ เปิดให้ชมฟรีตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน เวลาเปิดเข้าชม วันจันทร์–พฤหัสบดี : 08.30–22.30 น. วันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ : 08.30–23.30 น.
นอกจากนี้ “เอกลักษณ์งานลพบุรี” ที่สืบสานกันมายาวนาน คือ การนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ แต่งกายชุดไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองลพบุรีในอดีต ทั้งนี้ ก่อนถึงวันงาน จะมีกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมพิเศษ เช่น การเดินรณรงค์แต่งชุดไทยทั่วเมือง พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน กิจกรรม “แต่งไทยสายย่อ” การแถลงข่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานในปีนี้
อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ยังคงยึดนโยบายเดิมคือ ไม่รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน โดยใช้งบประมาณจากภาครัฐจัดการทั้งหมด ขณะเดียวกันต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่ของกรมศิลปากร ที่กำหนดให้จังหวัดต้องเช่าสถานที่จัดงานคือ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ในอัตราวันละ 50,000 บาท รวม 10 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในงบประมาณหลายล้านบาทของงานนี้
ทั้งนี้ จังหวัดจะมีการประชุมหารือเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรงบประมาณและบทบาทหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ลงตัว ก่อนเดินหน้าจัดงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของลพบุรีในช่วงต้นปี 2569 อย่างสมบูรณ์