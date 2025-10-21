xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีเดินหน้าจัดงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ระหว่างวันที่ 13–22 ก.พ. 2569 เนรมิตพระนารายณ์ราชนิเวศน์เรืองแสงด้วยไฟโบราณ เปิดชมฟรี 10 วัน 10 คืน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนแต่งชุดไทยทั้งเมือง

วันนี้( 21 ต.ค.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายประยูร ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ–เอกชน และคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เพื่อวางแผนบูรณาการทุกภาคส่วนให้พร้อมก่อนถึงกำหนดจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยจังหวัดได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง ซึ่งปีนี้ยังคงเน้นความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

นายปรัชญา กล่าวว่า พิธีเปิดงานคือวัน ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 มีกิจกรรมเด่น ได้แก่ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรม การแสดงหมากรุกคน ละครลิง ทหารวังเปลี่ยนเวร การแต่งไทยจดทะเบียนสมรส นิทรรศการตำรับโอสถพระนารายณ์ ตลาดย้อนยุค–ตลาดต้องชม การแสดงเวทีกลาง ระบำลพบุรีพระปรางค์สามยอด และการแข่งขันหมากรุก

โดยจังหวัดได้เนรมิตพระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานโดยรอบด้วยการประดับไฟย้อนยุคสวยงามยิ่งใหญ่ เปิดให้ชมฟรีตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน เวลาเปิดเข้าชม วันจันทร์–พฤหัสบดี : 08.30–22.30 น. วันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ : 08.30–23.30 น.

นอกจากนี้ “เอกลักษณ์งานลพบุรี” ที่สืบสานกันมายาวนาน คือ การนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ แต่งกายชุดไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เมืองลพบุรีในอดีต ทั้งนี้ ก่อนถึงวันงาน จะมีกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมพิเศษ เช่น การเดินรณรงค์แต่งชุดไทยทั่วเมือง พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน กิจกรรม “แต่งไทยสายย่อ” การแถลงข่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย จังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาร่วมงานในปีนี้

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ยังคงยึดนโยบายเดิมคือ ไม่รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน โดยใช้งบประมาณจากภาครัฐจัดการทั้งหมด ขณะเดียวกันต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่ของกรมศิลปากร ที่กำหนดให้จังหวัดต้องเช่าสถานที่จัดงานคือ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ในอัตราวันละ 50,000 บาท รวม 10 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในงบประมาณหลายล้านบาทของงานนี้

ทั้งนี้ จังหวัดจะมีการประชุมหารือเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรงบประมาณและบทบาทหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ลงตัว ก่อนเดินหน้าจัดงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของลพบุรีในช่วงต้นปี 2569 อย่างสมบูรณ์










เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง
เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง
เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง
เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง
เตรียมปัดฝุ่นชุดไทย! ลพบุรีเคาะจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38” 13–22 ก.พ.69 รณรงค์แต่งชุดไทยทั้งเมือง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น