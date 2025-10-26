“ยองแจ GOT7” ติดริบบิ้นสีดำที่หน้าอกทุกชุด ยืนไว้อาลัยก่อนแสดงคอนเสิร์ต

สร้างความรู้สึกประทับใจให้แก่เหล่าอากาเซ่อยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “ยองแจ GOT7” หรือ “ชเว ย็อง-แจ” นักร้องสมาชิกวง GOT7 เปลี่ยนชุดที่ใช้โชว์ใหม่หมด ติดริบบิ้นสีดำที่หน้าอกทุกชุด พร้อมยืนไว้อาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเริ่มแสดงคอนเสิร์ต Youngjae Asia Tour in Bangkok กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทย
“ผมได้ทราบถึงข่าวเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยนะครับ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ”
อีกทั้งได้ยกมือไหว้ โค้งคำนับเป็นเวลานาน จนแฟนๆ ในฮอลล์ต่างซาบซึ้งกับความใส่ใจและให้เกียรติประเทศไทย
ด้าน “เจบี GOT7” หรือ “อิม แจบอม” นักร้อง - นักแต่งเพลงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ต 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ก็ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมร่วมถวายความอาลัย ระบุว่า “Rest in peace Deepest condolences to the people of Thailand. (ขอให้ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สรวงสวรรค์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน)”