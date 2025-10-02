อีก 2 วัน! “แจ็คสัน หวัง” เปิดเวที MAGICMAN 2 เสิร์ฟโชว์สุดเดือด ประเทศไทยที่แรกของโลก

เตรียมตัวกรี๊ดให้สุดเสียง! เหลือเวลาอีกแค่ 2 วันเท่านั้น ก่อนที่ “แจ็คสัน หวัง” หรือ “พี่แจ็ค” ของคนไทย จะระเบิดเวทีคอนเสิร์ต MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand ที่จะเปิดทัวร์อย่างยิ่งใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
หลังแลนดิ้งถึงไทยช่วงดึกวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา แจ็คสันก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องรอนาน ออกมารายงานตัวอย่างอบอุ่น พร้อมส่งข้อความถึงแฟนๆ ที่รอคอยการกลับมาของเขาว่า คอนเสิร์ตคือสิ่งที่คิดถึงมากๆ ตั้งใจจะมอบโชว์ที่ดีที่สุด ที่สร้างขึ้นมาด้วยหัวใจ เพื่อแฟนๆ ทุกคน!! และให้สมมงขวัญใจคนไทย ต้อนรับการกลับมาของแจ็คสัน ด้วยบิลบอร์ด MM2 CONCERT เพื่อเฉลิมฉลองคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยไปด้วยกัน
แล้วมาเจอร่วมเดินทางไปกับจักรวาล MM2 ในรูปแบบใหม่ที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอน พี่แจ็คเตรียมมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ทั้งเสียงร้อง พลังเวที และเสน่ห์เฉพาะตัวที่ยากจะต้าน! เวทีประเทศไทยจะลุกเป็นไฟ!
