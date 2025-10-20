โคตรโฮ่ง โคตรทึ่ง! “LYKN” พิสูจน์ความสามารถไร้ขีดจำกัด สะเทือน อิมแพ็ค อารีน่า ในงาน “LYKN DUSK & DAWN CONCERT” 2 วันเต็มทุกที่นั่ง

ปิดฉากลงไปพร้อมกับความสนุกแบบหยุดโลก สำหรับคอนเสิร์ตแห่งปี “LYKN DUSK & DAWN CONCERT” ของ 5 หนุ่มหมาป่า “LYKN” “วิลเลี่ยม-จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เลโก้-รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา, นัท-ธนัท ด่านเจษฎา, ฮง-พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์, ตุ้ย-ชยธร ไตรรัตนประดิษฐ์” บอยกรุ๊ปมากความสามารถ จาก “RISER MUSIC” ที่ขนสุดยอดการแสดงมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ชาว “LYKYOU” (ชื่อแฟนด้อม) แบบฉ่ำๆ พร้อมแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “URBOYTJ” (จิรายุทธ ผโลประการ) และ “Jeff Satur” (เจฟ ซาเตอร์) และยังชวนน้องสาวแกงค์แมวเหมียวเกิร์ลกรุ๊ปมาแรง “FELIZZ” (เชลซี ณปภัช สัทธาอธิคม, แซงต์ ศิลปินทร์ ศิลปชัย, พรีมณัฐณิชา แสงมณี, เจ้าหญิง ครองขวัญ นาครทรรพ, เอแคร์ ชมพูพันธ์ทิพย์ เต็มธนมงคล, ชาริชาริสา โอแฮม) มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกสุดมันส์ ที่ทำให้แฟนๆ ชาว “LYKYOU”ประทับใจในทุกโมเมนต์ ท่ามกลางโปรดักชั่นแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมบทพิสูจน์ความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดของ 5 หนุ่ม“LYKN” ตลอด 2 รอบการแสดง ในรูปแบบ On Stage และการ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ดังสนั่นโซเชียล ส่งให้แฮชแท็ก “LYKNDuskAndDawnConcertD1” ขึ้นเทรนด์ X ”อันดับ 1“ ของไทย, สาธารณรัฐโดมินิกัน, อินโดนีเซีย และ “LYKNDuskAndDawnConcertD2” ทะยานขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก ร่วมถึง ประเทศไทย, อาร์เจนตินา, โบลิเวีย, บราซิล, ชิลี, โคลอมเบีย, กรีซ, ฮ่องกง, ฮังการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เคนยา, เม็กซิโก, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงติดเทรนด์อันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งทั้ง 2 วัน มียอดพุ่งสูงถึงกว่า 3.3 ล้านโพสต์ เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เริ่มต้นการแสดง 5 หนุ่ม “LYKN” ในพาร์ทแรก ได้เนรมิตอิมแพ็ค อารีน่า ให้กลายเป็นค่ำคืนออกล่าของเหล่าหมาป่า พร้อมปลุกชาว “LYKYOU” ให้ลุกมาสนุกไปด้วยกัน กับPerformance เพลงฮิต “ทัก” (FIRST SIGHT), “หูดับ” (Who Says)” พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยเพลง “ชอบก็บอก” (Feel Like Me) ซิงเกิลล่าสุด ที่เอามาโชว์เป็นครั้งแรกที่แรก ก่อนจะเข้าสู่ช่วงทักทายพูดคุยกับแฟนๆ ที่มารอให้กำลังใจ ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง “เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน” (MAY?) จากนั้นปรับโหมดอารมณ์กับเพลงฮอตฮิต “แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES), ความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น” (TRUST ME) และ “หน้าเบลอหลังชัด” (Foreground) ที่ทั้ง 5 คน โชว์พลังเสียงและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาสะกดทุกสายตา
จากนั้นเข้าสู่พาร์ทเดี่ยว 5 โชว์ 5 สไตล์ เริ่มต้นด้วยความน่ารักสุดคิวท์ของหนุ่ม “นัท” ที่เปิดตัวมาพร้อมกับสีสันสดใสในเพลง “คิดถึงจังมาหาหน่อย” จากนั้นใจเหลวกับหนุ่ม “ตุ้ย”ที่มาพร้อม NEW TUI ในเวอร์ชั่นเพลง “ฉบับปรับปรุง” ก่อนจะทำแฟนๆ เซอร์ไพรส์กับ “เชฟบ๊ะ” เวอร์ชั่นของ “เลโก้” ที่ทั้งโบ๊ะบ๊ะ สนุกสะกดสายตาทุกวินาที ฟาก “ฮง” ที่สลัดภาพหนุ่มสุดคูลให้กลายเป็นหนุ่มแร็ปสุดเบียวกับเพลง “กำนันทองหล่อ” และปิดท้ายพาร์ทเดี่ยวกับ “วิลเลี่ยม” กับเพลงฮิตตลอดกาล “Thriller” ที่เจ้าตัวสวมวิญญาณเป็นผีดิบสุดหล่อ ทั้งร้องทั้งโชว์แบบใส่เต็ม ปิดท้ายโชว์เดี่ยวทั้งห้าไปพร้อมกับเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นสะเทือนอิมแพ็คอารีน่า
และมาฟินกันอย่างต่อเนื่องกับแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีพทั้ง 2 วัน ที่ได้รับเกียรติจาก “URBOYTJ” ที่มาร่วมฟีจเจอริ่งในเพลง “น้ำหยดลงหิน” และ “เค้าก่อน” ในวันแรก และมาหูเคลือบทองกับ “Jeff Satur” ในเพลง “ภาพสุดท้าย” และ “เหมือนวิวาห์” ในวันที่สอง จากนั้นลุยกันต่อแบบไม่มีจังหวะให้หยุดพักหายใจกับ Solo Dance เรียกเสียงฮือฮา “ฮง-เลโก้” กับเพลง “กุหลาบ” ตามด้วยพลังเสียงของ “นัท-วิลเลี่ยม“ ในเพลง “รักแท้หรือแค่เหงา” และ“ไม่ใช่บังเอิญ“ จากหนุ่ม “ตุ้ย” และเพื่อนๆ อีก 4 คน ปิดท้ายพาร์ทค่ำคืนด้วยโชว์สุดฮอตไปกับเพลง “LOVE SHOT” ก่อนจะพาชาว ”LYKYOU” เข้าสู่พาร์ท DAWN ของคอนเสิร์ต ที่ทั้ง 5 ได้จัดสเปเชี่ยลโชว์มอบให้ทุกคน เริ่มกันที่ “ตุ้ย” ในเพลง “รถของเล่น“, “นัท” เพลง “ชุดนอนไม่ได้นอน” ที่สลัดภาพหนุ่มฮอตเนิร์ดเป็นสุดหนุ่มฮอตเกินต้าน ต่อด้วยโชว์จาก “ฮง”เปิดตัวลงมาพร้อมสลิงกับเพลง “เรื่องราวความรักในตำนาน” และ “I have Nothing” พลังเสียงลูกคอ 9 ชั้น จาก “วิลเลี่ยม” ที่เรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือจากแฟนๆ ชาว ”LYKYOU” ดังสนั่น และไปว้าวให้สุดกับ Sling Performance จากน้องเล็ก “เลโก้“ ในเพลง “Bitch Better Have My Money” และ ”Rudy Boy” จากนั้นเปลี่ยนสู่โหมดช้ากินใจกับ ”Wanna be your (อยากให้เธอรัก)“ จาก “วิลเลี่ยม-ตุ้ย“ งานนี้ตุ้ยโชว์สกิลบรรเลงเปียโนด้วยตัวเองอีกด้วย ก่อนจะถึงคิวของ 2 หนุ่ม“นัท-ฮง” ที่มา แร็ปพ่นไฟในเพลง “ลิ้นติดไฟ” และเซอร์ไพร์สจากแกงค์น้องสาวอย่าง “FELIZZ“ ที่มาร่ายมนต์ ”Abracadabra จงรัก จงหลง“ กับพี่ๆ “LYKN” จากนั้นปล่อยเวทีให้สาวๆ ได้โชว์เพลงเดบิวต์สุดปัง “See Through” เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์
ก่อนทั้งหมดจะเข้าสู่ช่วงรีแคปกับช่วงเวลาที่เปล่งประกายที่สุดตลอดเส้นทางสาย T-POP ของทั้ง 5 คน พร้อมขนเพลงฮิตมาครบไม่ว่าจะเป็น “หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT), น้ำหยดลงหิน (DRIP) , UMM UMM, จีบได้มั้ย (Would You Mind?) , โฮ่ง!(SUGO!)” และ “ฉ่ำ” (CHARM) ที่งานนี้ฉ่ำสมชื่อจริงๆ เพราะสายน้ำสาดลงมาเต็มๆ บนเวที เรียกเสียงฮือฮาไปแบบสุดๆ จากนั้นเปลี่ยนโหมดซึ้งกับชาว “LYKYOU” กับเพลงความหมายดีๆ อย่าง “Fly High” และ “LYKYOU”ที่แต่งมาเพื่อชาว “LYKYOU” โดยเฉพาะ ตามด้วย 5 หนุ่ม “LYKN” กล่าวขอบคุณแฟนๆ ว่า“ขอบคุณการเดินทางตลอด 3 ปี เพราะมี LYKYOU จึงทำให้มี LYKN จนถึงทุกวันนี้ พร้อมขอบคุณที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาตลอดนะครับ” งานนี้เรียกว่าซาบซึ้งประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบครบทุกอารมณ์ เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า “LYKN” คือศิลปินที่มีความสามารถไร้ขีดจำกัดจริงๆ
สำหรับการรับชมการแสดงย้อนหลัง“LYKN DUSK & DAWN CONCERT”สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.59น. (GMT+7) โดยสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือwww.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV