ประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่ ? อยากจ่ายคุ้มต้องรู้เรื่องนี้ !

คนใช้รถยนต์หลายคนคงสงสัยว่าทำไมราคาประกันถึงแตกต่างกัน บางคนจ่ายถูกกว่า บางคนจ่ายแพงกว่า ทั้งที่รถรุ่นเดียวกัน ปีเดียวกัน และใช้ประกันชั้น 1 เหมือนกัน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มีหลายปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อเบี้ยประกัน เป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องจ่ายค่าประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่ ซึ่งถ้าคุณรู้และเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ ก็จะสามารถเลือกประกันที่คุ้มค่าที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ปัจจัยสำคัญ กำหนดว่าประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่
เบี้ยประกันชั้น 1 จะราคาเท่าไหร่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ยี่ห้อและรุ่นรถ แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่โบรกเกอร์และบริษัทประกันใช้คำนวณเบี้ย ดังนี้
1. ประวัติการขับขี่
ประวัติการขับขี่ที่ดีจะช่วยให้คุณได้ส่วนลดเบี้ยประกันอย่างน่าประทับใจ หากคุณไม่เคยเคลมเลย หรือมีประวัติการเคลมที่น้อยมาก บริษัทประกันจะมองว่าคุณเป็นผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่ำ และมอบส่วนลด "ประวัติดี" ให้ ซึ่งส่วนลดนี้อาจลดได้สูงสุดถึง 50% เลยทีเดียว ตรงกันข้าม หากคุณมีประวัติการเคลมบ่อยครั้งหรือเคยเคลมใหญ่ เบี้ยประกันของคุณอาจจะสูงขึ้นในรอบปีถัดไป การขับขี่อย่างระมัดระวังจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ดีที่สุด
2. อายุรถและลักษณะการใช้งาน
รถใหม่จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่ารถเก่าเล็กน้อย เพราะมูลค่าของรถที่สูงกว่าทำให้วงเงินคุ้มครองสูงตามไปด้วย แต่หลังจาก 2-3 ปีแรก ราคาเบี้ยประกันอาจลดลงเล็กน้อยตามมูลค่าของรถที่ลดลง นอกจากนี้ หากรถของคุณมีการใช้งานที่ผิดปกติ เช่น ใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่น้ำท่วม บริษัทประกันอาจพิจารณาปรับเบี้ยให้สูงขึ้นจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
3. ทุนประกัน
นี่คือตัวเลขที่คุณต้องพิจารณาให้ดี เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะชี้ว่าเบี้ยประกันชั้น 1 ของคุณราคาเท่าไหร่ โดยทุนประกันคือวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ในกรณีที่รถยนต์เสียหายสิ้นเชิงหรือหายไป หากคุณเลือกทุนประกันที่สูง เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย เพราะบริษัทต้องแบกรับความเสี่ยงในวงเงินที่มากขึ้น สำหรับการเลือกทุนประกันที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 80-90% ของราคารถปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดสมดุลระหว่างความคุ้มครองที่เพียงพอและราคาเบี้ยที่สมเหตุสมผล
4. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ของเดิมจากโรงงาน เช่น ชุดแต่งรอบคัน ล้อแม็กซ์ใหม่ หรือระบบเครื่องเสียง การเลือกทำประกันชั้น 1 ที่ครอบคลุมอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น และต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบตั้งแต่ตอนทำสัญญา โดยอาจต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
การเลือกว่าจะซื้อประกันชั้น 1 ราคาเท่าไหร่ จึงไม่ใช่แค่การเลือกแพ็กเกจที่ราคาถูกที่สุด แต่คือการทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เพื่อเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการและลักษณะการใช้งานของคุณมากที่สุด การเปรียบเทียบเบี้ยประกันจากหลาย ๆ บริษัทจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณค้นหาประกันที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง