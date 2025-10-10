ฟินสลบ “แอฟ-นนกุล” จุ๊บเหม่ง แก้มถูแก้ม หวานอะไรขนาดน้าน! (คลิป)

เป็นไลฟ์ขายของ ที่ทำเอาเอฟซีฟินจิกหมอน เพราะแทบไม่ได้ดูแม่ค้าขายของ แต่เข้ามาดูคนเขารักกัน ยิ่งหลังจบไลฟ์ คนโสดถึงขั้นอยากเดินออกไปหาแฟนเลยทีเดียว เพราะไม่ไหวจะฟินกับความรักความหวานของคู่ “นนกุล ชานน สันตินธรกุล”กับ “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” ที่ทั้งหอมหน้าผาก หอมแก้ม หน้าแนบแก้ม แก้มถูแก้ม โอ้ย หวานอะไรจะขนาดน้าน!
งานนี้ทำเอฟซีเข้าไปเมนต์กันสะเทือน บางคนดูเป็นสิบๆ รอบ รวมทั้งออกอาการเขินบิดม้วนแทนแม่แอฟ ไม่ไหวกับการแสดงออกถึงความรักของนนกุล ฟินยิ่งกว่าดูซีรีส์ งานนี้เอฟซีต่างเชียร์ให้แต่งงานกันไปซะเลยดีกว่า