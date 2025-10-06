สชป.9 ร่วมติดตามการซ่อมแซมแนวท่อสูบผันน้ำ คลองพระองค์ฯ – อ่างเก็บน้ำบางพระ

วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมแนวท่อสูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และคลองชลประทานพานทอง – อ่างเก็บน้ำบางพระ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การซ่อมแซมระบบท่อเป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมใช้เป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินงานในอนาคต
การสูบผันน้ำจากแหล่งต้นทางไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระตามแผนปี 2568 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง