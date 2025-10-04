“หลานม่า” สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2568

เพจ GDH แจ้งข่าวดี ภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” ได้รับเกียรติครั้งสำคัญ ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2568 จากการพิจารณาของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีคุณค่า ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอิทธิพลต่อสังคม วัฒนธรรม และศิลปะ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
สำหรับภาพยนตร์ 10 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพจำนวน 35 ท่านร่วมตัดสิน และภาพยนตร์บางส่วนได้รับการเสนอโดยประชาชนกว่า 1,300 คน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมาจากคลังอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์
ผลงานชิ้นเอก ‘หลานม่า’ ถือเป็นภาพยนตร์ที่ใหม่ที่สุดในบรรดา 10 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนี้ โดยมีผู้บริหาร จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด นำทีม ปรียาวรรณ ภูวกุล รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วย โปรดิวเซอร์ วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, ผู้กำกับภาพยนตร์ พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ และนักแสดงนำ อุษา เสมคำ เข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น
ที่ผ่านมา ภาพยนตร์จาก GDH/GTH ที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ได้แก่
🎬 มหาลัย เหมืองแร่ (ได้รับเลือก พ.ศ. 2556)
🎬 แฟนฉัน (ได้รับเลือก พ.ศ.2557)
🎬 15 ค่ำ เดือน 11 (ได้รับเลือก พ.ศ.2558)
🎬 ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (ได้รับเลือก พ.ศ.2558)
🎬 FINAL SCORE 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ (ได้รับเลือก พ.ศ. 2559)
🎬 ฉลาดเกมส์โกง (ได้รับเลือก พ.ศ.2561)
🎬 พี่มาก..พระโขนง (ได้รับเลือก พ.ศ. 2562)
🎬 หลานม่า (ได้รับเลือก พ.ศ.2568)