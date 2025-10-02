เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี กับลุคแฟชั่นสุดโปรดที่มิลาน

ระหว่างที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI เสด็จไปยังเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อจัดงานแสดงแฟชั่นคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 - The Eternal Nautilus ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยหนึ่งเดียวในตารางมิลานแฟชั่นวีก พระองค์จึงได้ให้ช่างภาพกดชัตเตอร์กับลุคแฟชั่นสุดโปรดแบรนด์ของพระองค์เองแบบ Total Look ในหลายอิริยาบถ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก
สำหรับคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 แบรนด์ SIRIVANNAVARI โดดเด่นด้วยการพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกใต้ท้องทะเลอันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและจินตนาการ บรรดาสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ปะการัง คลื่นทะเลยามต้องแสง ความงามเย้ายวนของนางเงือกผู้ลึกลับ และกะลาสีหนุ่มผู้รักการท่องโลก ฤดูกาลนี้จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ การพลิกโฉมและอิสรภาพ ที่ถ่ายทอดผ่านแพรพรรณอันพลิ้วไหวอย่างเสรี วับวาวเล่นแสง เส้นวงอันไร้จุดจบของเปลือกหอยนอติลุส ซิลูเอ็ตที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำ รินไหลไปพร้อมกับเลเยอร์ที่มีความโปร่งผ่านการตัดเย็บอันประณีต องค์ดีไซเนอร์ทรงถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นบนความยั่งยืน (Sustainability) สู่คอลเลกชัน Spring/Summer 2026
Cr.Hrhsirivannavari