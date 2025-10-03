กอดคอ - เสื้อคู่ “บอส เอวหวาน” เปิดชัดๆ สถานะ “ลำไย” ญี่ปุ่นหวานมาก

แม้ไม่มีรูปคู่ แต่ก็หวานมาก ถึงขั้นแฟนคลับ #ไยบอส ฟินไปตามๆ กัน หลังจากที่มีภาพทริปญี่ปุ่นของนักร้องสาว “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา เดินทางไปพร้อมทีมงานไหทองคำ 5 วัน ตั้งแต่ 1-5 ต.ค.68 โดยทริปนี้ “บอส เอวหวาน” ซึ่งเคยตกเป็นข่าวใหญ่ไปด้วยกันก่อนหน้านี้ก็ไปด้วย ซึ่งวันนี้ 3 ต.ค.68 ยังเป็นวันเกิดของลำไยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แฟนๆ กรี๊ดสนั่นว่าทริปนี้ บอสกับลำไยเปิดตัวกันแล้วหรือเปล่า เพราะฝ่ายบอสได้โพสต์คลิปตัวเองกับหญิงสาวที่เห็นแค่ด้านหลัง ซึ่งก็คือลำไย แถมยังใส่ชุดคู่กันอีกด้วย รวมทั้งได้ลงภาพการ์ตูนที่แปลงมาจากภาพจริง โดยการ์ตูนผู้หญิงใส่เสื้อและแต่งตัวเหมือนลำไย และมีภาพหนึ่งที่ทั้งคู่กอดคอกันแนบแน่นอีกด้วย ทำเอฟซีฟินไปเลย