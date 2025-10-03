พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร แบรนด์แอมบาสเดอร์คนสำคัญของ Balenciaga ในโททัลลุคจากแบรนด์ เตรียมบินลัดฟ้าสู่กรุงปารีส เพื่อเข้าร่วมแฟชั่นโชว์คอลเล็กชั่น Summer 26 ของ Balenciaga

พีพี มาในลุคแจ็กเก็ตบลูซงทำจากหนังสีดำเนื้อเกรนแบบกึ่งเงา และกางเกงขายาวทรงกว้างทำจากผ้าเดนิมสีดำ แมตช์ด้วยกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Le City Hobo Bag ในหนังแกะ Arena Storico และรองเท้าสนีกเกอร์สีดำรุ่น Hamptons
Balenciaga Summer 26 Show จะจัดขึ้นที่กรุงปารีส ในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นปารีส หรือ วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งนี่จะเป็นคอลเล็กชั่นแรกของ Pierpaolo Piccioli สำหรับ Balenciaga
สามารถติดตามรับชมแฟชั่นโชว์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของ @balenciaga #Balenciaga
