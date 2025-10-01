กำเนิด-เส้นทาง ENO ก่อนเป็นบอยแบนด์ดัง

ถูกแซวยับจากสื่อฝั่งไทยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสำหรับบอยแบนด์กัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า "อีโน สตรองแมน" (ENO STRONG MAN)
จริงๆ ต้องบอกว่า "อีโน" ไม่ใช่กลุ่มนักร้องแต่เป็นชื่อเล่นของ "สันต์ พิช โสภีรธ" หนุ่มจากพระตระบองที่เกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นทหาร(เก่า)และมีแม่เป็นครู
ปี 2005 เขาเริ่มต้นอาชีพนักร้องด้วยการร้องเพลงตามร้านค้าและออกไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดอยู่ช่วงสั้นๆ ก่อนเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด Diamond Music ในปี 2010 โดยหนึ่งในเพลงฮิตของเจ้าตัวก็คือ "กุหลาบแดง" ที่นำทำนองมาจากเพลงจีน (ถ้าเวอร์ชันไทยก็ของ "ไก่ พรรณนิภา")
อีโนถือเป็นนักร้องที่มีชื่อคนหนึ่งของกัมพูชา จากค่าตัว 300-400 เหรียญสหรัฐฯ (เก้าพัน-หมื่นสอง) ปัจจุบันเขารับงานที่ประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราวๆ เกือบ 6 หมื่นห้า นอกจากนี้เขายังทำธุรกิจค้าขายสารพัดควบคู่ไปด้วย ทั้ง ลำโพง คอมพิวเตอร์ น้ำหอม รถยนต์มือสอง
กลางเดือนมกราคม 2566 มีข่าวว่าเขาซื้อบ้านมูลค่ากว่า 70,000 ดอลลาร์ (สองล้านกว่าบาท) และสวมเพชรมูลค่ากว่า 10,000 ดอลลาร์ในวันขึ้นบ้านใหม่ของตนเอง
ในช่วงหลังอีโนแยกออกมาทำเพลงเองกับทีมทำเพลง TONOSAKI มีเพลงฮิตชื่อแปลเป็นไทยว่า "พวกคุณคนเมาเป็นคนโกหก" มียอดวิวในยูทูบถึง 6.9 ล้านวิว
จากนั้นเจ้าตัวได้ทำโปรเจ็กต์รวมทีมกับนักร้องคนอื่นๆ เริ่มแรกด้วยการมีสมาชิก 3 คน โดยที่เพิ่มมาอีก 2 คนก็คือ "วา สรวันต์" จากเดอะวอยซ์ กัมพูชา และ Erien
ต่อมาเพิ่มสมาชิกเป็น 4 และใช้ชื่อว่า ENO - E4 และล่าสุดเพิ่มสมาชิกเป็น 6 คนในชื่อ ENO-E6 พร้อมปล่อยเพลงที่ชื่อใหม่ล่าสุด "อยู่ข้างแฟนใหม่ ไม่เท่ากับอยู่ข้างแฟนเก่า" ที่มีการนำทำนองจากเพลงจีน "ซูมู่เจอ" มาใช้และกลายเป็นกระแสไวรัลบ้านเราโดยตอนนี้ในยูทูบมียอดวิว 4 วันอยู่ที่ 1 แสนวิว