“น้องแพรวา” โมเมนต์น่ารักกับ “พี่กชเบล”

ความพยายามไม่เคยทรยศใครเช่นเดียวกับสาวน้อยคนนี้ “น้องแพรวา ณภัทร์วรัญญ์” หรือ แพรวาขาใหญ่ ที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีกับงานด้านการแสดงซึ่งตอนนั่นเธอยังจิ๋วแต่แจ๋ว แต่ตอนนี้เธอโตขึ้นเดินหน้าตามหาความฝันในวงการมายา มีโอกาสได้ชิมลางงานวงการบันเทิง ผลงานที่ผ่านมามี รถทัวร์วีไอผี และล่าสุด เลี้ยงรุ่น กำลังมอบความสนุกในโรงภาพยนตร์
นอกจากงานแสดงแล้วอีกหนึ่งความฝันคือเส้นทางการเป็นนางงามล่าสุดยังคว้าตำแหน่งBRAND AMBASSADOR THE GRAND IDOL KIDS PRACHUAP KHIRI KHAN 2026BRAND AMBASSADOR THE GRAND IDOL KIDS SAMUTPRAKAN 2026 และที่เซอร์ไพรส์ได้เจอกับ “เฌอเอม ชญาธนุส” และ “กชเบล ศรัณย์รัชต์” อีกด้วย แถมยังมีช็อตประทับใจใอ พี่กชบล สวมมงกุฎให้
บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์น่ารักและสุดประทับใจที่ได้เจอไอดอลที่ชื่นชอบก็ยิ่งทำให้เด็กตัวน้อยๆ มีไฟที่พร้อมการเดินหน้าเดินตามหาความฝันต่อไปบนถนนสายวงการบันเทิง