“มายด์ ณภศศิ” บ่น “สงกรานต์” แกงหนัก ลงภาพน่าเกลียด ไม่ผ่านแอปฯ เลิฟซีนซีรีส์ยูริ ไม่รู้ช็อกไหม?

“มายด์ ณภศศิ” ฟ้องสื่อ “สงกรานต์” แกงหนัก ลงภาพน่าเกลียด ไม่ผ่านแอปฯ ลั่นไม่โกรธ คนเราไม่ได้สวยทุกมุม ไม่ต้องสกรีน เอาที่สบายใจ เลิฟซีนในซีรีส์ยูริ ไม่รู้สงกรานต์ช็อกไหม เล่นเองยังเขิน เผยมุมดิบเถื่อน แต่เชื่อเป็นผู้ใหญ่
ถึงขั้นบ่นออกสื่อเลยทีเดียว ว่าถูก “สงกรานต์ เตชะณรงค์” หวานใจแกงหนัก ลงภาพในเฟซบุ๊กแบบน่าเกลียด ซึ่งเป็นภาพนอนหลับอ้าปาก แถมดูชอบอกชอบใจที่คนเข้ามาคอมเมนต์อื้อ งานนี้ “มายด์ ณภศศิ แสงสุวรรณ” เผยว่าไม่โกรธ คงอยากให้คนได้เห็นความเป็นธรรมชาติของตน
“เห็นล่าสุดพี่กานต์ลงรูปหนูในเฟซฯ น่าเกลียดมากเลย ผู้ชายเขาไม่ค่อยเข้าแอปฯ เนอะ ไม่มีแต่งรูปเลย แล้วบอกว่าคุณไปดูยัง คนชอบมากเลยนะ คนคอนเมนต์เต็มเลย ทุกคนสงสารมายด์ หาว่าเขาแกงมายด์ แต่ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะโกรธ แต่หลังๆ ก็เข้าใจ คนเราก็ไม่ได้สวยทุกมุมแหละ ธรรมชาติดี คนจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของเรา เขาอาจเห็นว่าตลกเขาก็เลยลง นิสัยเขาเป็นคนชอบแกล้ง ชอบแซว ชอบแหย่ ซึ่งโอเคค่ะ (หัวเราะ) ไม่ได้ขอให้ลบ เขาดูภูมิใจที่คนมากดไลก์รูปเยอะเลยนะ
ไม่เคยลงรูปไม่โอเคของเขา ต้องลองเนอะ ถามว่าต้องระวังมากขึ้นไหม หรือต้องสวยตลอดเวลา บางทีมันก็ยาก ได้หมด ให้ทุกคนเห็น คนเราต้องมีหลากหลายมุม ก่อนลงรูปไม่มีคุยกันเลยค่ะ ต่างคนต่างลง แต่เราเป็นผู้หญิง เราอยู่กับเพื่อน เราก็เฟซแอปฯ ให้เพื่อนไล่คน แต่เข้าใจผู้ชายเขาลงเรียลๆ เลย บางทีหน้าเขาไม่รอดเขาก็ลง (หัวเราะ) ผู้ชายส่วนใหญ่ถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นเลย แต่ไม่เป็นไร สุดท้ายเราทำความเข้าใจ ก็ดีเหมือนกัน อีกพาร์ตนึงคนจะได้เข้าใจว่าดาราหรือนักแสดงอินฟลูฯ ที่เห็นสวยๆ ทุกคนมีหลุดได้ ทุกคนเป็นมนุษย์ที่จะมีภาพแบบนี้ ต่อไปก็ไม่ต้องสกรีน เอาเลย ลงเลย เอาที่สบายใจ (หัวเราะ)”
เล่นซีรีส์ยูริเรื่องที่สอง A(ir) Moment โอกาส อากาศ เคยจูบผู้หญิงมาก่อน เป็นเกียรติ ได้เล่นกับ “ติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา” ยุคบุกเบิกยูริ
“เรื่องที่สอง เคยเล่นกับพี่แจม (ชรัฐฐา อิมราพร) เป็นหญิง-หญิง ในยุคนานมากแล้ว เคยเล่นหญิง-หญิง เคยจูบกับผู้หญิง นานมาก หลายปีแล้ว แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลย ปีที่แล้วอินฟลูฯ เต็มตัวมาก แทบไม่ได้รับซีรีส์เลย แต่เรื่องนี้เราถ่ายมานานแล้วประมาณ 2 ปี มีให้ชม 2 เรื่อง ออนช่อง 9 เหมือนกัน มีเรื่องนี้กับเรื่องเพลย์เยอร์
จริงๆ ที่ได้เล่นทั้งสองเรื่อง เหมือนพี่ๆ ผู้ใหญ่ที่เรารู้จักให้โอกาสชวนมามากกว่า ก็เลยรับ อยากกลับมาทำงานแสดง บางคนอาจไม่ได้นึกถึงเราในพาร์ตนี้ ก็อยากลองกลับมาเล่น ซึ่งสำหรับมายด์มันยากนะคะ ตัวมายด์เป็นอินฟลูฯ คาแรกเตอร์เราชัด พอมาเล่นเป็นตัวละคร เราต้องเคาะสนิมทำการบ้านนิดนึง
บทบาทอีกเรื่องเป็นยูริเหมือนกัน แต่อยู่ในพาร์ตกลุ่มเพื่อนนางเอก แต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์ มีคู่ 1 คนในเรื่องเหมือนกัน เป็นผู้หญิง ไม่เล่นนานแต่จริงๆ คนก็ยังจำได้อยู่ แต่บทบาทการแสดง มายด์จะเข้าถึงบทบาทในการทำการบ้าน บางอย่างจะคิดช้าลง พอเป็นอินฟลูฯ ในหัวเราบางอย่างจะเร็วไปหมดเลยในการทำคอนเทนต์ ซึ่งบางทีการแสดงมันต้องรับส่งบทกับคู่เรา แต่ก็รู้สึกสนุกค่ะ ชอบ พอเราเริ่มช้าลง แล้วได้รับความรู้สึก พลังจากคนอื่น ก็เป็นงานศิลปะ มีความสุข ถ้ามีบทอะไรให้เราได้ชาเลนจ์ตัวเองก็จะรับอีก
ตอนเล่นเราไม่ได้คิดว่าสุดท้ายตัดออกมาจะเป็นยังไง อย่างบทกับติ๊นาเล่นเองยังไม่กล้าดูเพลย์แบ็ก แต่ระหว่างเล่น จุดนึงเราจะทำแค่ประมาณนี้ แต่ด้วยบทผู้กำกับไม่สั่งคัตด้วยความเป็นนักแสดงเข้าสิง เราก็เล่นเต็มที่ แต่โอเคภาพออกมาสวยมาก เราเล่นยังรู้สึกเลย ก็คิดว่าคนดูจะเชื่อกับสิ่งที่เราเล่น”
บอกจะได้ยินคำหยาบจากปากตน เป็นคำแปลกใหม่ ดิบเถื่อนเกินตัว ไม่เคยพูดมาก่อน
“เลิฟซีนอาจไม่ได้พร่ำเพรื่อ แต่พอเริ่มแล้วมันแรงเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่เลิฟซีน มันมีคำพูดบางอย่างในคำพูดของมายด์ ภาพข้างนอกเราจะเป็นคาแรกเตอร์แบบนี้แต่จะมีสัญชาตญาณดิบอยู่ข้างใน ซึ่งจะมีซีนนึง ต้องรอดู จะได้ยินมายด์พูดคำหยาบ ซึ่งเป็นคำแปลกใหม่เหมือนกันค่ะ มายด์ไม่ค่อยพูดคำหยาบ
เรื่องนี้แซบจริง ทุกคนจะตกใจว่าคำนี้จะออกมาจากปากมายด์เหรอ มันซู่ซ่าเลย ตอนเล่นเองรู้สึกว่าฉันจะทำได้ไหม มันถ่ายลองเทคด้วยค่ะ กล้องเดียว เราเล่นอย่างนั้นอยู่ 7-8 เทค ในเรื่องทุกคนถูกมายด์ด่าทั้งเรื่อง เป็นอีกบทที่เป็นจุดพลิกผันของเรื่องทำให้เรื่องสนุกขึ้นค่ะ มันดิบเถื่อนเกินตัวมายด์ไปเยอะเหมือนกัน ปกติหนูจะเป็นประมาณนี้ แนวสดใส อินฟลูฯ พากิน แต่นี่ก็ดาร์กอยู่นะ”
โอด “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ดูแล้วจะช็อกไหม
“พี่เขาจะกล้าดูไหมก็ไม่รู้ (หัวเราะ) เขาดูแล้วจะช็อกไหม อยากบอกว่ามันคือการแสดงนะคะ ถ้าเขาดูแล้วเขาเชื่อแสดงว่าหนูแสดงได้ดี ไม่ได้บอกให้เตรียมใจรอเลย คิดว่าเขาเข้าใจแหละ มันเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเรา ถ้าเราเล่นแล้วทุกคนเชื่อ เขาอิน ก็เป็นสิ่งที่ดี ถือว่าเราสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจ
ไม่มีปัญหา เขาแบ่งแยกได้ เขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ เราดูแล้วยังเขินตัวเองเลย (ตัดเน็ตเขาก่อน?) (หัวเราะ) อยากให้ดู อยากให้เห็นฝีมือการแสดง ว่าบทบาทนักแสดงเราก็ทำได้นะ”
เป็นเกียรติได้เล่นกับ “ติ๊นา ศุภนาฎ” ยุคบุกเบิกยูริ
“ติ๊นารู้จักมานานมาก เป็นเพื่อนกันนาน ติดตามผลงานเขามานานมาก เป็นยุคบุกเบิกยูริเลยนะ เราก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเล่นกับเพื่อน ตอนแรกก็มองหน้ากันแล้วแบบ จริงเหรอเพื่อน (หัวเราะ) ก็มีจั้กกะจี๋ จะพูดว่าไม่เลยก็ยากเนอะ พอเล่นเรื่อยๆ มันไม่ใช่แค่ฉากนั้น คาแรกเตอร์ติ๊นาต้องมาหลงรักเราหัวปักหัวปำ เราก็หลอกใช้ เราคิดเยอะ เขาคิดชั้นเดียว เราสั่งอะไรเขาก็ทำตามเราค่ะ
จริงๆ สนิทกันนะ ไม่ค่อยตีกัน เห็นกันมานานตั้งแต่เด็กๆ อย่าง มายด์ - ติ๊นา - มะนาว ศรศิลป์ เราเหมือนเจนเดียวกัน อยู่ในกองก็สนุก ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ เป็นไวไฟที่มีความวายเข้ามา นอกจากการจูบ ก็อยากให้ดูเนื้อหา มันมีความลึกล้ำ มีการสอนอะไรทิ้งแง่คิดให้คนดูแน่นอน อย่างมายด์เล่นเรื่องนี้ มายด์รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มายด์กลับไปคิดที่บ้านกับตัวละคร มีเนื้อเรื่องที่ทำให้เรามานั่งฉุกคิดได้ ที่สำคัญคือภาพสวยมากๆ”