BuGaan x Back In Time นิยามใหม่ของเรสซิเดนท์ สเปซสะท้อนตัวตนและรสนิยม ผ่าน ‘เสียงเพลงและดีไซน์’ Pop-Up Showcase กลิ่นอายวินเทจยุค 90s ที่ BuGaan Krungthep Kreetha

แสนสิริ ผู้นำอสังหาฯ ลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่แถวหน้าของไทย จัดงาน “BuGaan x BackInTime” นำโดย วทัญญู ตันติวงศ์ Vice President – Aesthetics & Interior Design โดยร่วมกับ Back In Time 94s ดิสทริบิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์วินเทจและเครื่องเสียงจากแบรนด์ยุโรป รังสรรค์พื้นที่ Bare Shell House ที่ BuGaan Krungthep Kreetha (บูก้าน กรุงเทพ กรีฑา) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น สไตล์ Modern Luxury ใน Sansiri Luxury Collection เปิดโชว์เคสบ้านตกแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟในสไตล์วินเทจ เนรมิตบ้านเปล่าให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซจัดวางลักซ์ชัวรี่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นพิเศษ ตลอดจนไอเท็มของรักของสะสมที่หายาก รวบรวมไว้ในเรสซิเดนท์แห่งนี้ โดยมี เฮง วธันน์, ฉัตร หฤษฎ์,มะนาว ศรศิลป์, มายด์ นวินดา และแขกผู้มีเกียรติอีกคับคั่ง เข้าร่วมงานงาน ‘BuGaan x BackInTime’ เปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการแบบนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 ตุลาคมนี้การคอลลาบอเรชั่นสุดพิเศษระหว่าง BuGaan Krungthep Kreetha เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น สไตล์ Modern Luxury ใน Sansiri Luxury Collection ร่วมกับ “Back In Time 94s” ดิสทริบิวเตอร์ด้านเครื่องเสียงและเฟอร์นิเจอร์วินเทจแบรนด์ยุโรป ถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์บูก้าน My Home Speaks for Myself รังสรรค์พื้นที่ Bare Shell House ที่ว่างเปล่าให้มีชีวิตชีวา กับสเปซที่สะท้อนรสนิยมและความหลงใหลของผู้อยู่อาศัยโดยนำแรงบันดาลใจการตกแต่งจากความรุ่งเรืองในยุค 90s ยุคเฟื่องฟูของศิลปะและดนตรี ผ่านการตกแต่งบนสเปซต่างๆของบ้าน ในสไตล์ Cozy ที่เล่าเรื่องผ่านความพิเศษของเฟอร์นิเจอร์ พรม และงานรูปภาพต่างๆ สีสันเอิร์ทโทน สบายตามุมเครื่องเสียงที่จำลองมุมฟังเพลงคลาสสิก ผ่อนคลายในยุ 90s ที่ตีความใหม่ มาถึงยุคปัจจุบัน โดยใช้เครื่องเสียง แทนเครื่องเล่นแผ่นเสียง แต่ยังคงอัดแน่นไปด้วยกลิ่นอายของภาพจำเมื่อเอนตัวพิงเก้าอี้โยก ฟังเสียงดนตรี ในวันที่พักผ่อนโดยงาน BuGaan x BackInTime สะท้อนถึงปรัชญาของแสนสิริผู้นำอสังหาฯ ลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทย ที่มุ่งมั่นก้าวสู่ระดับ GLOBAL BRAND รังสรรค์สุดยอดประสบการณ์และรสนิยมการอยู่อาศัยที่แตกต่างและสร้างเพิ่มมูลค่าเหนือกาลเวลา ในฐานะ Taste-Maker Brand ที่มุ่งสร้างผลงานสู่ World Class Design อย่างไม่หยุดนิ่ง เปิดประสบการณ์รสนิยมการใช้ชีวิตสะท้อนตัวตน ที่ BuGaan Krungthep Kreetha กับ Pop-Up Showcase โซนไฮไลท์พิเศษ BuGaan x BackInTime การผสมผสานระหว่างดีไซน์ และเสียงในงานศิลปะที่ลงตัวBuGaan Krungthep Kreetha เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น นิยามใหม่ของ Modern Luxury Residence จากแสนสิริ บนพื้นที่สุดไพรเวท 19 ไร่ ระดับราคา 50-70 ล้านบาท* สะท้อนความเป็นตัวตนในนิยาม My Home speaks for Myself ดีไซน์พิเศษเพียงหนึ่งเดียวมาพร้อม Social Art Club คลับเฮาส์ดีไซน์เอกลักษณ์ Limited Edition & Rare Item เพียง 48 ยูนิตเท่านั้น ใส่ใจในทุกรายละเอียดลงไปในบ้านแต่ละหลังที่บ่งบอกความเป็นตัวตนกับเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน คัดสรรค์เฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชัวรี่และ world-renowned decorative items จากทั่วทุกมุมโลก เสมือน art gallery ส่วนตัวในบ้าน ใน The Best Location ลักซ์ชัวรี่คอมมูนิตี้ที่อยู่อาศัยในสังคมคุณภาพระดับนานาชาติ Sansiri Krungthep Kreetha Community บนคอมมูนิตี้ที่สุดของสังคมการอยู่อาศัยคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ ใกล้ รร.นานาชาติชั้นนำ เดินทางเข้าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑา ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่กับทุกเรื่องของการใช้ชีวิต ครอบครัว ตลอดจนหลงใหลในกิจกรรมที่ ชื่นชอบในสังคมคุณภาพที่มีความส่วนตัวสูงสุดกับแนวคิด ที่มากกว่าบ้าน แต่คือ พื้นที่สะท้อนรสนิยมและความหลงใหลของผู้อยู่อาศัย ผ่านดีไซน์ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นสะท้อนตัวตน สัมผัสประสบการณ์ การอยู่อาศัยบ่งบอกตัวตนและรสนิยมบนที่สุดของทำเล การอยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่ ที่ BuGaan Krungthep Kreetha ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.sansiri.com/singlehouse/bugaan-krungthep-kreetha/th/