จิมมี่ - ซี - ดีเจอ้อย - ดีเจแนน ชวนรวมพลัง “Hope Hero” เพราะทุกคน...คือฮีโร่ ช่วยมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยโรคเลือด

จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค และ ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ นักแสดง GMMTV เสริมทัพ ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ดีเจ GREEN WAVE – ATIME และ ดีเจแนน-รชาดา จึงวัฒนกิจ ดีเจ EFM – ATIME ชวนทุกคนมาร่วมเป็นฮีโร่มอบโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยโรคเลือด เนื่องใน วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ประจำปี 2568 โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Hope Hero” เพราะทุกคน...คือฮีโร่ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และ ผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ตลอดเดือนกันยายนนี้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ และสงขลา พร้อมรับเสื้อยืด “Hope Hero” เป็นที่ระลึก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2256-4300
จิมมี่-ซี เปิดเผยว่า “มาร่วมมอบโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยโรคเลือด เพราะการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำให้หายขาดได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น แต่โอกาสที่สเต็มเซลล์ของเราจะตรงกับผู้ป่วย มีเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น พวกเราขอเชิญชวน ร่วมกันสร้างปาฎิหารย์ให้ผู้ป่วย มาลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กันเยอะๆ นะครับ”
ดีเจอ้อย-นภาพร เปิดเผยว่า “ปกติพี่อ้อยได้บริจาคโลหิตเป็นประจำอยู่แล้ว แต่การบริจาคสเต็มเซลล์นั้นถือเป็นประโยชน์ และสามารถช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยคนหนึ่งได้เลยค่ะ มาร่วมมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยโรคเลือดกันนะคะ เพียงทุกคนบริจาคโลหิต พร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ถ้าเรามีอาสาสมัครร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้นอีกด้วยค่ะ”
ดีเจแนน-รชาดา เปิดเผยว่า “ยังมีผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีกกว่า 3,400 ราย เราทุกคนอาจเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้ค่ะ เชิญชวนร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก Hope Hero สุดน่ารักแทนคำขอบคุณได้ตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะ เพราะการให้ ครั้งนี้จะมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับค่ะ มาร่วมลงทะเบียนกันเยอะๆ นะคะ”