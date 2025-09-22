ไม่ง้อเงินพ่อ! “วิเวียน” ลูกสาวข้ามเพศ “อีลอน มัสก์” เผยเลี้ยงตัวเองได้ แม้ตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูก

วิเวียน วิลสัน ลูกสาววัย 21 ปีของมหาเศรษฐีเทคโนโลยี เอลอน มัสก์ ที่ตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อ ออกมาเปิดเผยถึงสถานะการเงินของตัวเองว่า ตอนนี้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพย์สมบัติของครอบครัว
“ฉันหาเงินเองได้แล้วค่ะ” วิเวียนกล่าวระหว่างร่วมงาน Teen Vogue Summit 2025 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน “ก่อนจะขึ้นปก Teen Vogue ไม่เลย แต่ตอนนี้ฉันทำเงินได้แล้ว ผู้คนชอบคิดกันไปต่าง ๆ นานา และคุณก็ต้องรับมือกับมันให้ได้”
ก่อนหน้านี้ วิเวียนให้สัมภาษณ์กับ New York Magazine’s The Cut เมื่อวันที่ 2 กันยายน ย้ำชัดว่าไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่หลายคนเข้าใจ “คนชอบคิดว่าฉันมีเงินเยอะมาก แต่ฉันไม่ได้มีเงินเป็นแสน ๆ ดอลลาร์ในมือหรอกค่ะ แม่ฉันมีฐานะก็จริง แต่พ่อ…ก็อย่างที่ทุกคนรู้กัน รวยในระดับที่จินตนาการไม่ออก”
เธอยังบอกด้วยว่าปัจจุบันอาศัยอยู่กับรูมเมตสามคน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมย้ำว่าไม่ได้มีความต้องการอยากเป็นมหาเศรษฐี “ฉันมีอาหารกิน มีเพื่อน มีที่อยู่อาศัย และมีเงินใช้บ้าง ซึ่งจริง ๆ แล้วก็โชคดีกว่าคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในลอสแอนเจลิส”
แม้จะเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ แต่วิเวียนยอมรับว่าไม่สนใจชีวิตดารา “ฉันไม่ถนัดเรื่องการเป็นคนดังเลย มันเป็นเหมือนทักษะที่ต้องเรียนรู้ ฉันเคยต่อสู้มานานเพื่อให้ถูกมองว่าเป็นคนธรรมดา และบางครั้งก็คิดถึงช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้จักฉัน”
อย่างไรก็ตาม เธอก็ยอมรับว่าชื่อเสียงทำให้มีรายได้ “มันทำเงินให้ฉันได้ และฉันก็พยายามมองด้านบวกมากกว่าด้านลบ ถึงแม้จะมีคนเกลียดหรือโจมตีเยอะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากก้าวข้ามไป”
สำหรับเอลอน มัสก์ วัย 54 ปี แต่งงานกับ จัสทีน มัสก์ แม่ของวิเวียน ระหว่างปี 2000–2008 ทั้งคู่มีลูกด้วยกันหกคน รวมถึงฝาแฝดวิเวียนและกริฟฟิน (21 ปี) และแฝดสาม ไค, แซกซอน และเดเมียน (19 ปี) ขณะที่ลูกชายคนโต เนวาดา เสียชีวิตจากโรค SIDS เมื่ออายุได้เพียง 10 สัปดาห์
ความสัมพันธ์ของวิเวียนกับพ่อขาดสะบั้นตั้งแต่ปี 2020 หลังเธอประกาศว่าเป็นทรานส์เจนเดอร์ ขณะที่เอลอนมักโพสต์แสดงท่าทีต่อต้านทรานส์ในโซเชียลมีเดีย วิเวียนเล่าว่า “ฉันเคยมีภาวะความไม่สบายใจในเพศสภาพที่รุนแรงมากจริง ๆ จนยากจะอธิบายออกมาได้”
เอลอน มัสก์ เคยตกเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนัก หลังออกมากล่าวถึงลูกสาวข้ามเพศว่า “ลูกชายของผมตายไปแล้ว” โดยอ้างว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งที่เขาเรียกว่า woke mind virus คำพูดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการปฏิเสธตัวตนของ วิเวียน วิลสัน และเข้าข่าย “deadnaming” จนสร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง ขณะที่วิเวียนได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่า เธอไม่ยอมรับคำพูดอันบิดเบือนนี้ พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนชื่อและเพศทางกฎหมายตั้งแต่ปี 2022 และตัดคำว่า “มัสก์” ออกจากนามสกุล เพื่อยืนยันว่าไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับบิดาผู้ให้กำเนิดอีกต่อไป