รวบสาวหล่อหลอกเทรด Forex เสียหายกว่า 100 ล้าน พบก่อคดีอนาจารสาวติดตัวอีกคดี

ตำรวจน้ำปัตตานีรวบสาวข้ามเพศหลอกเทรด Forex เสียหายกว่า 100 ล้าน พบมีคดีล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อสาวติดตัวอีกคดี
วันนี้ ( 9 ก.ย. ) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ต.นรวิชญ์ ฤทธิผล สว.ส.รน.2 กก.7 บก.รน. ร.ต.ต.คุณากร รัตนาคม รอง สว.(ป.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.7 บก.รน.นำกำลังจับกุม น.ส.ธนัชฌาธรศ์ อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 14/2566 ลงวันที่ 23 ม.ค.67 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" และหมายจับข้อหา "กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ โดยใช้วัตถุหรืออวัยวะซึ่งมิใข่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศของบุคคลนั้น" ได้บริเวณสถานีรถไฟปัตตานี ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61น.ส.ธนัชฌาธรศ์ สาวข้ามเพศได้ล่อลวง น.ส.เอ (นามสมมติ) ไปบังคับล่วงละเมิดทางเพศโดยใช้นิ้วมือ หลังหลบหนีออกมาได้จึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เกาะสมุย หญิงสาวเข้าแจ้งความที่ สภ.เกาะสมุย ดำเนินคดี ส่วน น.ส.ธนัชฌาธรศ์ หลังรู้เรื่องได้หลบหนีไปต่างประเทศหลายปี
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า น.ส.ธนัชฌาธรศ์ อยู่บนขบวนรถไฟที่ 38 ขึ้นจากสถานีรถไฟยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา เข้ามาที่กรุงเทพมหานคร จึงได้เข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
นอกจากนี้พบว่าน.ส.ธนัชฌาธรศ์ มีคดีฉ้อโกงติดตัวอยู่ 3 คดี แต่ละคดีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกให้ลงทุนในการเทรด Forex ชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูง จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปบัญชีธนาคารของ น.ส.ธนัชฌาธรศ์ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
สอบสวน น.ส.ธนัชฌาธรศ์ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง สภ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ดำเนินคดีต่อไป