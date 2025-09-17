xs
น่ารักจะบ้า! “ญาญ่า-ณเดชน์” สาดหวานใส่กันครบรอบรัก 14 ปี ญาญ่าลั่นปีหน้าจะเป็นภรรยาพี่แบร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอฟซีกรี๊ดเลยทีเดียว หลังจากเห็นโมเมนต์หวานๆ ระหว่าง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่ล่าสุดทั้งคู่ครบรอบรักกัน 14 ปี งานนี้ทั้งคู่ได้เผยข้อความสวีตถึงกันอย่างหวานฉ่ำ

โดยสาวญาญ่าเผยว่า “เป็นครั้งแรกที่เขียนแฮปปี้วันครบรอบในนี้,,

Happy Anniversary my love 🫶🏼 14 ปีของ you and me ☺️ ปีหน้าจะได้เป็นภรรยาของพี่แบร์แล้ววววว hehe

ปล. Some เบื้องหลังจาก pre wedding เพื่อฉลอง :)”

ขณะที่ “ณเดชน์” เผยว่า “เป็นของฉันตลอดไป ฉันเป็นของเธอตลอดไป ✨💫 และขอบคุณมากที่แนะนําให้ฉันรู้จักโลกแฟนตาซีของคุณ ที่รัก 📚 @urassayas #our14th”

งานนี้แฟนๆ ต่างเข้ามาเมนต์ชื่นชมในความรักของทั้งคู่ บอกน่ารักจะบ้า หวานไม่ไหวแล้ว








