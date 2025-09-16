The Morning Show ซีซัน 4: ศึกครั้งใหม่บนเวทีข่าว ที่เดิมพันด้วยอนาคต

แฟน ๆ ซีรีส์ดราม่าสุดเข้มข้นอย่าง The Morning Show พร้อมกลับมาลุ้นระทึกกันอีกครั้งใน ซีซัน 4 ที่ออกอากาศตอนแรกทาง Apple TV+ ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2568 นี้
ตลอดสามซีซันที่ผ่านมา ซีรีส์เรื่องนี้ได้พาเราดำดิ่งสู่โลกเบื้องหลังของรายการข่าวเช้าที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี การเมืองในองค์กร และการเปิดโปงความจริงที่สั่นสะเทือนวงการ ด้วยการหยิบประเด็นร้อนแรงในสังคมมาขยี้ได้อย่างถึงพริกถึงขิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการคุกคามทางเพศในยุค #MeToo, วิกฤตโรคระบาดโควิด-19, ไปจนถึงความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐฯ ทำให้ The Morning Show ไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์ แต่เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความวุ่นวายของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างคมคาย
บทบาทของสองตัวละครหลักอย่าง อเล็กซ์ เลวี่ (เจนนิเฟอร์ อนิสตัน) และ แบรดลีย์ แจ็คสัน (รีส วิทเธอร์สปูน) ได้กลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราว พวกเธอต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งการพยายามกอบกู้ชื่อเสียงของรายการ การต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และการเอาตัวรอดในโลกที่ข่าวสารและผลประโยชน์ซับซ้อนกันจนแยกไม่ออก
สำหรับซีซันใหม่นี้ ความตึงเครียดจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก เมื่อมีข่าวลือว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาสร้างความปั่นป่วน รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ของตัวละครหลักที่ยังเป็นปริศนา และที่น่าจับตาที่สุดคือการควบรวมกิจการของ UBA กับ Hyperion News Management ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการ ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นเดิมพันที่อาจทำลายทุกอย่างที่พวกเขาสร้างมา
เมื่อความจริงถูกบิดเบือนด้วยเทคโนโลยี และเส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องกับผลประโยชน์เริ่มเลือนลาง อเล็กซ์และแบรดลีย์จะรับมือกับพายุลูกใหม่นี้ได้อย่างไร? และความสัมพันธ์ของพวกเธอจะยังคงยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่? คำตอบรอให้ทุกคนไปค้นหาพร้อมกันใน The Morning Show ซีซัน 4 ที่จะออกอากาศทุกวันพุธ จำนวน 10 ตอน จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2025 ทาง Apple TV+