สร้างปรากฏการณ์สุดคึกคัก หลัง โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ ฉลองเปิดตัว “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi”

สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ หลัง ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงานเฉลิมฉลองเปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ ที่ได้สร้างความคึกคักให้กับชาวสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กับงานอิเวนต์สุดอลังการที่เนรมิตศูนย์การค้าฯ ให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสนุกในทุกไลฟ์สไตล์ ช้อป–กิน–เที่ยว ครบในที่เดียว ภายใต้คอนเซปต์ “ปลุกพลังเมืองสระบุรี – Energize the Heart of Saraburi” สะท้อนความทันสมัย หลากหลายและครอบคลุมครบทุกเจเนอเรชัน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของศูนย์การค้าฯ ในบทบาท No.1 ศูนย์การค้าแห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรีอย่างแท้จริง
ตลอด 3 วันของการงานเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดครึกครื้นจากทัพศิลปิน นักร้อง นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ผลัดเปลี่ยนกันมามอบความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ตสุดสนุกจาก ไอซ์ - ศรัณยู วินัยพานิช, โชว์สุดพิเศษจาก หญิงลี – ศรีจุมพล, กิจกรรม Meet & Greet กับสุนัขอินฟลูฯ ตัวท็อป จุ๊มเหม่ง – เจได – ใจดี, แฟชั่นโชว์เครื่องประดับหรูโดย Prima Gold พร้อมเซเลบริตี้สุดฮอต ณดล – เบส - มาร์ค, แฟชั่นยีนส์สุดเท่ในงาน Robinson Jean Fest โดยมีคู่จิ้นชื่อดัง เซ้นต์ - ศุภพงษ์ และ ภูมิ – ณัฐภาสน์ เป็นต้น
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือ การรวมตัวของศิลปิน นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากหลากหลายสาย ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ศูนย์การค้าฯ โฉมใหม่ ปลุกพลังและถ่ายทอดความสนุกของทุกกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้อย่างชัดเจน พร้อมเก็บทุกโมเมนต์แห่งความประทับใจมาแชร์ให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกผ่านโซเชียลมีเดียอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นสายกิน แก๊ป - จักริน ภูริพัฒน์ ที่ฟินไปกับเมนูสุดปังจากหลากหลายร้านอาหารแบรนด์ดัง ทั้งชาบู ปิ้งย่าง อาหารญี่ปุ่น เกาหลี ท้องถิ่น ไปจนถึงไอศกรีม คาเฟ่ และเบเกอรี่สุดชิค ด้านสายแฟชั่นและสายบิวตี้อย่าง จิน - ณัฐรภัทร์ กริษฐาเมธาสิริ ก็ไม่พลาดมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่น สกินแคร์ และไอเทมฮอตฮิตที่คัดสรรมาครบทุกสไตล์ ส่วนสายเกมมิ่งและไลฟ์สไตล์อย่าง ก้อง - มนตรี ภัทรจิตร์ภิญโญ ก็มาตะลุยไปกับความบันเทิงเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปของเล่นสุดฮิตจากแบรนด์ดัง และพาเพื่อนๆ ไปเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดที่ยกขบวนมาไว้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในที่เดียว
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ช้อป–กิน–เที่ยว ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ และติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน กิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)