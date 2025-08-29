เตรียมพบกับ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่! No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี ฉลองใหญ่ แจกฟรี! 7,000 รางวัล

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เตรียมเผยโฉมใหม่ของ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี พร้อมยกระดับสู่ No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี กับคอนเซปต์ “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi” ปักธงเป็นแลนด์มาร์คของเมืองสระบุรี สร้างความคึกคัก ด้วยพลังการช้อป กิน เที่ยว ครบทุกไลฟ์สไตล์ สนุกเติมที่ไปกับกิจกรรมตลอดเดือนและส่วนลดมากมาย ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 68 – 7 ก.ย. 68 พลาดไม่ได้! กับกองทัพความบันเทิงครบรส อาทิ คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์จากศิลปินดัง การแสดงสุดพิเศษ และโปรโมชันฉลองใหญ่ แจกฟรี! 7,000 รางวัล ทั้งรับของฟรี ดูหนังฟรี และรับของกำนัลสุดพิเศษ จากพันธมิตรและร้านค้าชั้นนำ ตระการตาทั้งขบวนพาเหรดและมาสคอตสุดน่ารัก พร้อมเติมชีวิตชีวาไปกับอิเวนต์สุดพิเศษ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ร่วมสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจและเฉลิมฉลองกันได้ตลอดกันยายนนี้
โฉมใหม่ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี นอกจากจะยังคงตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็น The Landmark of Your City City แต่ยังได้รับการพัฒนาให้ครบทุกความต้องการและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งและการใช้ชีวิตให้ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในครอบครัว มีการปรับ Merchandise Mix ใหม่ในศูนย์การค้าฯ รองรับร้านค้าได้หลากหลายและมากขึ้นกว่าเดิมเกือบ 2 เท่า คัดสรรแบรนด์ใหม่ แบรนด์ฮิตติดกระแสหลากหลาย ทั้งอาหาร แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมความบันเทิง ครอบคลุมครบวงจร การเผยโฉมใหม่ในครั้งนี้มาภายใต้คอนเซปต์ “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi”
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี เตรียมทัพกิจกรรมความสนุกฉลองใหญ่ พิเศษสุด เฉพาะ 5 ก.ย. 68 – 7 ก.ย. 68 นี้
•สนุกสุดฟินกับคอนเสิร์ตจาก ไอซ์ ศรัณยู (5 ก.ย. 68)
•ตื่นตากับ Fashion Show จาก ณดล เบส มาร์ค โดยเครื่องประดับ PRIMA และ Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับจุ๊มเหม่ง เจได และ ใจดี แก๊งน้องหมาโกลเดนรีทรีฟเวอร์ชื่อดัง (6 ก.ย. 68)
•ฟินกับ Robinson Jeans Fest จาก เซ้นต์ ศุภพงษ์ และภูม ณัฐภาสน์ ใน และมันส์ไปกับคอนเสิร์ต หญิงลี ศรีจุมพล (7 ก.ย. 68)
•โชว์แล่ปลาแซลมอน เนื้อสดส่งตรงจากประเทศนอร์เวย์ และพิเศษแจกชิมฟรี! โดย Tops (5 ก.ย. 68 และ 7 ก.ย. 68)
•เพลิดเพลินไปกับพาเหรดมาสคอต สุดน่ารัก จากร้านค้าชั้นนำ (5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68)
ศูนย์การค้าฯ ยังเตรียมของขวัญและสิทธิพิเศษอื่นๆ อัดแน่นตลอดเดือนกันยายนนี้ในแคมเปญ “ฉลองใหญ่ แจกฟรี 7,000 รางวัล” เติมความสุขและมอบของรางวัลให้ลูกค้าตลอดงาน
•รับฟรี! กว่า 5,000 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 จากร้านอาหาร และร้านค้าแบรนด์ดังแบรนด์โปรดของทุกท่าน อาทิ Power Buy, Food Haven, KFC, Potato Corner, Mister Donut, Auntie Anne’s, The Pizza Company, Bonjour, Olino Crepe & Tea, BEAUTRIUM และ Aurora
•ดูหนังฟรี! 1,000 ที่นั่ง จาก Major Cineplex ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 พิเศษ เฉพาะวันที่ 5 ก.ย. 68 ดูหนังรอบพิเศษฟรี ถึง 2 รอบ และเฉพาะวันที่ 6 ก.ย. 68 รับฟรีตั๋วหนัง 500 ที่นั่ง
•รับดีลคุ้ม! ไปกับดีลบุฟเฟ่ต์ราคาเดียว 299 บาท จากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้าอาทิ Shabushi และ Sukishi Korean Charcoal Grill ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68
•รับฟรี กับของขวัญพิเศษ! กว่า 1,000 ชิ้น จากร้านค้าพันธมิตรและแบรนด์ดัง อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Supersports, KFC, แว่นท็อปเจริญ และหอแว่น เป็นต้น ตลอดวันที่ 5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68
นอกจากนี้แล้ว ใครมาก่อนยังมีสิทธิ์ได้รับคูปองบุฟเฟ่ต์ กินฟรี จากโบนัสสุกี้ 500 สิทธิ์ เฉพาะวันที่ 6 ก.ย. 68 เท่านั้น
พร้อมสร้างความคึกคักและมอบประสบการณ์ความสนุกอย่างต่อเนื่อง โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนกันยายน ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและทุกเจเนอเรชัน ให้คุณได้มาใช้เวลาเพลิดเพลินกับครอบครัว เพื่อน และคนพิเศษ อาทิ
•Jumtopia ตะลุยดินแดนบ้านลมยักษ์อันดับ 1 จากสิงคโปร์ ในคอนเซปต์การ์ตูน Sanrio สุดน่ารักอย่าง Hello Kitty และ My Melody ให้เด็กๆ และครอบครัวได้สนุกเต็มที่ตลอดทั้งเดือน (1 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68)
•Trendy Taste ช้อปของกินของอร่อยสุดฮิตจากกว่า 80 ร้าน รวมถึงไฮไลต์เมนูเด็ดจาก “หม้อแม่จูน” แกงไก่เครื่องแน่ สูตรผีบอกที่ต้องลอง (4 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68)
•Movie Night Fest ดื่มด่ำบรรยากาศดูหนังกลางแจ้ง ย้อนเวลาไปพบกับความสนุกกับภาพยนตร์ดังการันตีรางวัลกว่า 12 เรื่อง เพลิดเพลินในบรรยากาศสบายๆ (5 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68)
•เจ๊..พาชิม FestiFood มหกรรมรวมร้านเด็ดร้านดัง พร้อมเมนูอร่อยจากทั่วประเทศ ให้สายกินได้ฟินเต็มที่ (11 ก.ย. 68 -17 ก.ย. 68)
•Brandname Festival เอาใจสายช้อปแบรนด์เนมมือสอง ด้วยสินค้ากว่า 20,000 ชิ้น จากหลากหลายแบรนด์ดังในราคาสุดคุ้ม (18 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68)
•Enjoy Zoo พบกับขบวนพาเหรดสัตว์สุดน่ารัก ที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัว (24 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68)
ขอเชิญทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ของ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ ครบที่สุดของสระบุรี ภายใต้คอนเซปต์ “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi” สัมผัสประสบการณ์ ช้อป กิน เที่ยว ที่ครบและทันสมัยที่สุดของสระบุรี พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษในบรรยากาศแห่งความสนุก เติมเต็มไปด้วยชีวิตชีวา และความคึกคักของเมือง ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 68 – 7 ก.ย. 68 นี้และเพลิดเพลินกับโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษตลอดกันยายนนี้ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)