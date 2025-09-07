xs
“หล่งลี” เซอร์ไพร์สวันเกิด “อาร์ม” หวานตั้งแต่ไทยถีงญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นี่ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าไปทำงาน แฟนๆต้องคิดว่าไปเดทกันแน่นอน หล่งซื่อ ลี และ อาร์ม-ชัยภัทร เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นตัวแทนนักแสดงวายไทยเข้าร่วมเดินทางไปในโครงการ Thai Y Wave เปิดเส้นทาง Soft Power คอนเทนต์วายไทยสู่ญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ TV Asahi และ YTV เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน 

แต่เหมือนการไปทำงานครั้งนี้คงจะแฮปปี้แบบสุดๆ ดูจากรูปและคลิปที่ถูกปล่อยออก เรียกได้ว่าคนพี่ดูแลเทคแคร์คนน้องไม่ห่าง พร้อมเปย์ของขวัญวันเกิดที่ทำเอาคนน้องยิ้มไม่หุบ พร้อมลงโซเชี่ยลให้แฟนๆได้อิจฉาไปตามๆกัน

#LongArm 
#Longlee #ArmChaiyapat 









