“อ๋อม” โพสต์ทันที หลัง “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 พร้อมฝากถึง “พรรคสีส้ม”

การเมืองเดือดและร้อนแรงจริงๆ หลังจากวันนี้ (5 ก.ย.) ได้บทสรุปแล้วว่า “นายอนุทิน ชาญวีรกุล” คือนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ชนะโหวต “นายชัยเกษม นิติสิริ” ขาดลอย ด้วยคะแนน 311 ต่อ 152 เสียง
ล่าสุด “อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์” นักแสดง พ่วงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม ที่อยู่เคียงข้างพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด ได้โพสต์ทันที พร้อมให้กำลังใจ “สีส้ม” อย่างพรรคประชาชน ไม่พลาดเผลอหลงทาง
“อ๋อมอยู่ ’สีแดง’ ถ้ามีโอกาสโหวตอ๋อมเลือก อ.ชัยเกษม แน่นอน
แต่สุดท้ายต้องยอมรับ ‘ความจริง’ เมื่อผลออกมาแบบนี้
อ๋อมต้องให้เกียรติและยอมรับในระบบรัฐสภา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในวันนี้และจากนี้ไปอีก 4 เดือน ขอส่งกำลังใจให้ ‘สีส้ม’ ดำเนินการกิจที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จด้วยดี ให้เดินบนเส้นทาง ‘ประชาธิปไตย’ ผิดถูกยังไง ก็ว่ากันไปตามระบอบหรือระบบรัฐสภา ไม่พลาดเผลอหลงทาง!
(ไม่ได้ประชดและไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใดๆ แฝงเลยนะคะ สื่อสารตรงไปตรงมาแค่ฝากไว้ในมือพวกท่าน)
ขออนุญาตส่งกำลังใจและฝากไว้พิจารณาค่ะ”
นอกจากนี้เขียนแคปชั่นว่า “และอ๋อมจะกลับมาสู้กับพวกคุณอีกครั้งในสนามแข่งขันครั้งต่อไป (ถ้ายังมีโอกาส)”