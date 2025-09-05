“กัสจัง” สุดหลอน รับบทดาราสาวตกน้ำตาย แอบคล้ายคดีดัง

นักแสดงน้องใหม่ กัสจัง ณัฐภัสสร จรัญพุฒิพัฒน์ ถึงกับออกอาการหลอน เดินสายทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณ หลังจากที่เธอ ได้รับคัดเลือกให้เล่นภาพยนตร์เรื่อง "เลี้ยงรุ่น" ตอนไอ้เพื่อนรัก กัสจัง รับบทเป็นนักแสดงชื่อดังตกน้ำตาย ซึ่งบทนี้ แอบคล้ายเรื่องราวคดีดัง จึงทำให้ตนถึงกับออกอาการหลอน
"ตอนนี้หนูเดินสายทำบุญบ่อยมากอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณ เพราะว่ากับภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่น หนูเล่นเป็นดาราสาวที่ไปงานปาร์ตี้เลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆ แล้วตกน้ำตาย ซึ่งต้องบอกว่าในบทมันมีอะไรแอบซ่อนเงื่อนงำถึงการเสียชีวิต ว่าใครเป็นคนฆ่า
ตอนอ่านบทมันรู้สึกว่าบทนี่มันคล้ายๆ คดีการเสียชีวิตของคนดังหลายคนที่เคยเป็นข่าว จึงทำให้หนูรู้สึกกลัวอาถรรพ์ พอถ่ายเสร็จกลับถึงบ้านก็รู้สึกหลอนๆ ตัวเองเหมือนกัน ช่วงนี้เลยเดินสายทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณบ่อยๆ
เมื่อก่อนทำรายการนางฟ้าล่าผี มันก็รู้สึกกลัวตลอด เรากลัวสิ่งที่มองไม่เห็น พอมาตอนนี้เล่นหนังผีอีกก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ค่ะ"