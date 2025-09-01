ระดับท็อปของโลก! Together Festival 2025 เปิดไลน์อัป Phase 2 อัปเลเวลความเดือดแบบหาชมที่ไหนไม่ได้

แค่เปิดเฟสแรกออกมา งาน Together Festival 2025 ก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับคอมมูนิตี้คนรัก EDM ในประเทศไทยด้วยไลน์อัปที่เดือดและเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นตำนานของวงการอย่าง AFROJACK และ Paul Van Dyk รวมถึงคลื่นลูกใหม่ที่จะทำให้ทุกประสาทสัมผัสเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทั้ง Apashe, Sub Zero Project และ BabyJ & Tye Turner และล่าสุดก็ได้เปิดไลน์อัปเฟส 2 ที่ต้องบอกเลยว่า ถ้าพลาดต้องเสียใจ!
โดยชื่อแรกที่มาเสริมทัพความเดือด Black Tiger Sex Machine สามทหารเสือแห่งวงการ Bass Music ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดในทุกโชว์ พร้อมจัดเต็มแสง สี เสียง และวิชวล ทำให้ทุกองค์ประกอบรวมกันเป็นโชว์ที่ไม่เหมือนใคร และทำให้พวกเขาได้ขึ้นแสดงงาน Lollapalooza, EDC Las Vegas, Shambhala, Electric Forest, Osheaga, TomorrowWorld และ Ultra ขณะเดียวกัน “Welcome To Our Church” ได้รับคำชมจาก Huffington Post ว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดของปี ตามมาด้วย “New Worlds” ในปี 2018 ที่เปิดตัวในอันดับ 6 ของชาร์ต Billboard Dance เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสามทหารเสือที่ครบเครื่อง ทั้งคลังเพลงเด็ด และโชว์สุดเผ็ดไม่เหมือนใคร
มาต่อกันที่ TOPIC ดีเจและโปรดิวเซอร์เชื้อสายเยอรมัน-โครเอเชีย ที่มาเยือนงาน Together Festival เป็นครั้งแรก โดยเขาสร้างชื่อจากผลงานเพลงสไตล์ “Melancholic Dance Music” หรือแนวเพลงที่แฝงไปด้วยอารมณ์ลึกซึ้ง รวมถึงเพลง I Adore You, Your Love (9PM) และ ...Breaking Me ที่มียอดฟังรวมกันนับพันล้านสตรีม
ซึ่งตลอดเส้นทางอาชีพ Topic ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น A7S, ATB, Bebe Rexha, Lil Baby, Clean Bandit, Becky Hill และอีกมากมาย โดยผลงาน “Your Love (9PM)” ที่รีมิกซ์จากเพลงคลาสสิกของ ATB ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล BRIT Awards เคียงข้างศิลปินอย่าง Justin Bieber และ Billie Eilish แถมยังได้รับรางวัลและการเสนอชื่อจากหลายเวทีระดับนานาชาติ เช่น MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards, Billboard Music Awards และ Brit Awards เขายังเคยไต่ขึ้นชาร์ต Billboard Hot 100 และ UK Official Singles Chart อีกด้วย มีทั้งเพลงดัง แถมรางวัลการันตี งานนี้ไม่ควรพลาด
อีกหนึ่งศิลปินที่พกงานสุดเจ๋ง และเอเนอร์จี้ล้นหลามมาพบกับทุกคนก็คือ MORTEN ดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวเดนมาร์ก ผู้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ร่วมปลุกกระแสแนวเพลง Future Rave ให้กลายเป็นหนึ่งในแนวเพลงที่น่าจับตามากที่สุดในยุคนี้ ด้วยการนำความพิเศษของแนวเพลง Big Room, Techno และ Trance มาผสมกันอย่างลงตัว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา MORTEN ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีใหญ่ระดับโลกมากมาย ทั้ง Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC Las Vegas แถมผลงานของเขาอย่าง Never Be Alone, Kill Me Slow, Permanence และอีกหลายเพลงที่ร่วมงานกับ David Guetta ก็กลายเป็นเพลงฮิตที่ถูกเปิดในเซตของดีเจระดับท็อปทั่วโลก ใครที่อยากเจอตัวจริง Future Rave บอกเลยว่าต้องมาเจอ MORTEN ที่ Together Festival 2025
ปิดท้ายความเข้มข้นของ Phase 2 กับ Fairlane หรือชื่อจริง Tyler Mead คือโปรดิวเซอร์ และนักดนตรีมากฝีมือจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ผู้โดดเด่นในแนวดนตรี Future Bass และ Melodic Bass ด้วยสไตล์ที่ผสมผสานอารมณ์ลึกซึ้งแบบเพลงเศร้าเข้ากับพลังดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อย่างลงตัว
Fairlane เริ่มเป็นที่รู้จักจากการทำรีมิกซ์ให้กับเพลง “Desperado” ของ Rihanna และในเวลาต่อมา เขาได้ร่วมงานกับนักร้องอย่าง Ava Max, Ilsey, Dylan Matthew, Nevve, Jocelyn Alice รวมถึงเปิดตัวในฐานะศิลปินด้วยเพลง “Out Loud” ที่ปล่อยกับค่าย Monstercat พร้อมรีมิกซ์เพลง “Believer” ของ Imagine Dragons และมียอดสตรีมรวมมากกว่า 190 ล้านครั้งบน YouTube และที่ผ่านมาเขาก็มากับความแปลกใหม่ในโชว์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์ระหว่างการโชว์ดีเจ งานนี้บอกเลยว่าสิ่งที่คาดไม่ถึง อาจจะเกิดขึ้นที่โชว์ของเขาในงาน Together Festival 2025
สัมผัสประสบการณ์ EDM เหนือจินตนาการกับ Together Festival 2025 กับไลน์อัประดับท็อปของโลกในวันที่ 5-6 กันยายน นี้ ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ www.togetherfestival.net ใครพลาดงานนี้ บอกเลยว่าเสียดายแน่นอน