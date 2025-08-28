xs
ฉันเลิฟเขามาก! "จ๊ะ นงผณี" เปิดตัวแฟนหนุ่มสุดหล่อ โปรไฟล์สุดจึ้ง ทำแฟนๆ แห่อิจฉา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังเป็นโสดมาพักใหญ่ ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สถานะหัวใจกลับมาเป็นสีขมพูอีกครั้ง สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว "จ๊ะ อาร์สยาม" หรือ "จ๊ะ นงผณี มหาดไทย" ที่ล่าสุดเปิดตัวแฟนหนุ่มสุดหล่อโปรไฟล์สุดจึ้ง "บิ๊ก อชิรพล" หลังคบหาดูใจมาเกือบปี

โดย "จ๊ะ อาร์สยาม " ได้เผยคลิปขณะเดินทัวร์โรงงาน ซึ่งเป็นธุรกิจของแฟนหนุ่ม พร้อมทั้งเผยว่า “ผู้ชายชวนมา บอกว่าที่บ้านเปิดโรงงาน เป็นโรงงานของที่บ้าน เราก็คิดว่าเป็นโรงงานเล็กๆ คุยกันมาเกือบปีก็ไม่รู้ แต่พอมาถึงก็คือจะบ้า ใหญ่มาก สรุปว่าโรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตร ท่อแอร์ แล้วก็ขายปั๊มน้ำด้วย ปั๊มที่ทำสระว่ายน้ำ แล้วก็ที่เห็นเป็นอลูมิเนียมที่บ้านเขาก็ทำด้วย ในโรงงานจะมีโกดัง 3 หลัง อุ้ย! ผู้ฉันก็หล่ออยู่ แล้วฉันก็สัญญาว่าเดี๋ยวเลิกร้องเพลงแล้วเลี้ยงฉันด้วย ก็บอกว่าได้ ๆ ร้องไปก่อนนี่ภาพครอบครัว"

อย่างไรก็ตามงานนี้ก็สร้างความฮือฮาอย่างมาก จนเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆ























