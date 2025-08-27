“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด

นักร้อง-อินฟลูฯ ที่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุอาจร้อนๆ หนาวๆ เพราะหลายเพจเตรียมเปิดว่ามีใครบ้าง ด้าน “จ๊ะ อาร์สยาม” นงผณี มหาดไทย ได้โพสต์ว่าตนรอดแน่นอน เพราะถึงแม้จะเป็นสายบุญ แต่ไม่เคยได้ไปช่วยหาเงินเข้าวัด เพราะถูกพี่สาวคัดกรองเสียก่อน
“📍มีหลายวัด หลายสมาคม .. ชอบโทร.มาหาจ๊ะส่วนตัวให้ไปช่วยงาน ช่วยร้องเพลง เพื่อจะหาเงินเข้าวัด ไอ้เราก็สายบุญ ตอบตกลงไปหมด อยากช่วย แต่โชคดี ทุกงานที่ฉันจะไป ต้องผ่านพี่สาวฉัน วัลยา มหาดไทย และสรุป พี่ฉันไม่ให้ไป เพราะพี่ฉันบอกว่า แกเชื่อเหรอว่าเงินจะเข้าวัด 100% เดี๋ยวแกก็จะกลายเป็น Pr เป็นเครื่องมือให้เขาอีก งานนี่กูรอด เพราะความคัดกรองของพี่กูจริงๆ ใครที่ชอบว่าพี่กูไม่เอาใคร ไม่ใช่นะจ๊ะ นางไม่เอาพวกมิจฉาชีพ จบ 😝”
นอกจากนี้ได้เมนต์ใต้โพสต์ว่า “ล่าสุดมารดน้ำมนต์น้องไม่หยุด กูจะบ้า”