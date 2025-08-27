xs
xsm
sm
md
lg

“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักร้อง-อินฟลูฯ ที่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุอาจร้อนๆ หนาวๆ เพราะหลายเพจเตรียมเปิดว่ามีใครบ้าง ด้าน “จ๊ะ อาร์สยาม” นงผณี มหาดไทย ได้โพสต์ว่าตนรอดแน่นอน เพราะถึงแม้จะเป็นสายบุญ แต่ไม่เคยได้ไปช่วยหาเงินเข้าวัด เพราะถูกพี่สาวคัดกรองเสียก่อน

“📍มีหลายวัด หลายสมาคม .. ชอบโทร.มาหาจ๊ะส่วนตัวให้ไปช่วยงาน ช่วยร้องเพลง เพื่อจะหาเงินเข้าวัด ไอ้เราก็สายบุญ ตอบตกลงไปหมด อยากช่วย แต่โชคดี ทุกงานที่ฉันจะไป ต้องผ่านพี่สาวฉัน วัลยา มหาดไทย และสรุป พี่ฉันไม่ให้ไป เพราะพี่ฉันบอกว่า แกเชื่อเหรอว่าเงินจะเข้าวัด 100% เดี๋ยวแกก็จะกลายเป็น Pr เป็นเครื่องมือให้เขาอีก งานนี่กูรอด เพราะความคัดกรองของพี่กูจริงๆ ใครที่ชอบว่าพี่กูไม่เอาใคร ไม่ใช่นะจ๊ะ นางไม่เอาพวกมิจฉาชีพ จบ 😝”

นอกจากนี้ได้เมนต์ใต้โพสต์ว่า “ล่าสุดมารดน้ำมนต์น้องไม่หยุด กูจะบ้า”












“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด
“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด
“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด
“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด
“จ๊ะ อาร์สยาม” รอด! ไม่เคยรับงานหาเงินเข้าวัด เพราะพี่สาวคัดกรองก่อน ล่าสุดมารดน้ำมนต์ให้น้องไม่หยุด
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น