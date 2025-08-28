“PRODUCE 101 JAPAN New World” ซีซัน 4 มาแล้ว! เปิดออดิชันทั่วโลก เด็กไทยก็สมัครได้!

แฟนสายไอดอลเตรียมกรี๊ด! LAPONE ENTERTAINMENT (ญี่ปุ่น) ประกาศเปิดออดิชัน “PRODUCE 101 JAPAN” ซีซัน 4 อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อใหม่ “PRODUCE 101 JAPAN New World” รายการ Survival Audition สุดฮิตที่สร้างศิลปินระดับเอเชียมาแล้วเพียบ ครั้งนี้บอกเลยไม่เหมือนเดิม เพราะ เปิดให้คนไทยและผู้สมัครจากทั่วโลกมาลองของกันได้เต็มกำลัง
ซีซัน 4 มาพร้อมคอนเซปต์ใหม่ Survival Audition เฟ้นหาบอยแบนด์หน้าใหม่จากทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้แฟนๆ จากทุกมุมโลกมีส่วนร่วมเต็มที่ ทั้งถ่ายทอดสดระดับอินเตอร์และระบบโหวตเรียลไทม์ ให้แฟนๆ หรือที่รายการเรียกว่า “โปรดิวเซอร์” ได้เลือกสมาชิกวงใหม่ด้วยตัวเอง
รอบออดิชันแรกจะจัดที่ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อตามล่าหาหนุ่มๆ มากความสามารถสู่เวทีระดับโลก งานนี้ตั้งเป้าเปิดประตูสู่อินเตอร์เต็มสตรีม ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นหรือเอเชียอีกต่อไป!
ย้อนดูความสำเร็จสุดปังของซีซันก่อนๆ
• ปี 2562 ซีซัน 1: เปิดตัวครั้งแรกพร้อมสร้างบอยกรุ๊ประดับโลก JO1 ที่โกยความสำเร็จแบบถล่มทลาย ทั้งขึ้นโชว์ Kohaku Uta Gassen 3 ปีซ้อน, ทัวร์คอนเสิร์ตเอเชีย-อเมริกาเหนือปี 2568, ขึ้นโตเกียวโดม และเดบิวต์ติดชาร์ตเพลงสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
• ปี 2564 ซีซัน 2: เดบิวต์วง INI ปล่อยซิงเกิล 6 ชุดแรกขายกระหน่ำกว่า 500,000 แผ่น โดยซิงเกิลที่ 6 “THE FRAME” ทะลุยอดขาย 1 ล้านแบบจุกๆ
• ปี 2566 ซีซัน 3: มาพร้อมเกิร์ลกรุ๊ปวงแรก ME:I ซิงเกิลเดบิวต์ “Click” เปิดตัวไม่กี่วัน ยอดวิว+ยอดสตรีมทะลุ 100 ล้านรัวๆ คว้า Novice Award จาก 66th Japan Record Awards และได้ขึ้นโชว์ใน Kohaku Uta Gassen ครั้งที่ 75 อีกด้วย
ปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้ PRODUCE 101 JAPAN กลายเป็นรายการออดิชันอันดับ 1 ของญี่ปุ่น สร้างทั้งกระแสโซเชียล คำฮิตไวรัล และศิลปินที่แฟนๆ เทใจให้ทั่วเอเชีย
“PRODUCE 101 JAPAN New World” จะยังคงคอนเซปต์ คัดเลือกเด็กฝึก 101 คน ผ่านการร้อง เต้น และภารกิจสุดโหด ก่อนให้แฟนทั่วโลกเป็นคนโหวตเลือกสมาชิกเดบิวต์ในรอบสุดท้ายเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้อัปเกรดสเกลอินเตอร์แบบจัดเต็ม
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 4 กันยายน 2025
• ช่วงเวลารับสมัคร: วันนี้ – 4 กันยายน 2025 เวลา 23:59:59 (เวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)