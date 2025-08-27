รพ.รามคำแหง จัดใหญ่!! วิ่งการกุศล “Ram Hero Run 2026” ปีที่ 3 คนบันเทิง ชวนวิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง

25 สิงหาคม 2568, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลรามคำแหง จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “Ram Hero Run 2026” วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรง ปีที่ 3โดยครั้งนี้มีกำหนดวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครวิ่งมอบให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหงและบริษัทในเครือ , นพ.พิชญ สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท, นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง และนางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง, นพ.พรชัย โพธินามทอง แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา), พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ, พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ มะเร็งวิทยานรีเวช สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ, คณะแพทย์ผู้ชำนาญการ, ดารานักแสดง อาทิ ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม , เจนนี่ ชยิสรา วัฒนะนาวิน, เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาสตร์, กีตาร์ ศิริพิชญ์ วิมลโนช, ซัน ก้องภพ บรรณทอง, ชาย สมชาย เจริญสุข, ทศ รวิศชา ปัญจวิชญ์, ป่าน คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์, เเทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร ร่วมเผยถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดี และเหล่าอินฟูลเอนเซอร์นักวิ่ง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงพยาบาลรามคำแหง
ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง และบริษัทในเครือ เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลรามคำแหงของเราไม่เพียงแต่รักษาผู้ป่วย แต่เรามุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคม ผ่านบริการและกิจกรรมที่จะร่วมสร้างอนาคตที่ทำให้ทุกชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลที่จะ “ตอบทุกความต้องการ เชี่ยวชาญทุกการดูแล” จึงสานต่อกิจกรรมวิ่งการกุศล “Ram Hero Run 2026” วิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3”
นพ.พิชญ สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท กล่าวว่า “เรามีความมุ่งหวังในการส่งเสริมสุขภาพของผู้คนให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนความไว้วางใจที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลตลอดมา เพราะกิจกรรมวิ่งการกุศล “Ram Hero Run 2026” วิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการทำลายสถิติ หรือการแข่งขัน แต่เป็นเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี การเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง และเป็นการสร้างพลังให้กับชุมชนอีกด้วย โดยตั้งเป้าเชิญชวนผู้ชื่นชอบในการวิ่ง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน 3,000 คน และในครั้งนี้เราเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นสวนหลวง ร.9 เพื่อให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ และพันธุ์ไม้งามในระหว่างวิ่ง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครวิ่งมอบให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป”
ด้าน นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง กล่าวเสริมว่า “การแข่งขันวิ่ง “Ram Hero Run 2026” วิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แฟมิลี่ รัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร, ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระบบ Chip Time มาตรฐานระดับสากลในการตัดสิน เพื่อความเป็นธรรมแก่นักวิ่งทุกคน และสำหรับผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัล, BIB หมายเลขการแข่งขัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ร่วมงานตลอดเส้นทาง โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจุดบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมทีมปฐมพยาบาล อีกทั้งยังมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่เสื้อวิ่งสีขาว พร้อมด้วยทีมนักวิ่งฮีโร่ที่ผ่านการอบรม BASIC LIFE SUPPORT (CPR) และการใช้เครื่อง AED ใส่เสื้อสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะสามารถช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น วิ่งกระจายตัวอยู่ในทุกระยะ เพื่อให้นักวิ่งอุ่นใจตลอดการวิ่ง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีบูธ RAM HEALTH & FIT FAIR จัดกิจกรรมให้ความรู้ไว้คอยให้บริการแก่นักวิ่ง พร้อมกิจกรรมเล่นเกมรับของที่ระลึกไว้ให้ร่วมสนุกกันอีกด้วย”
กิจกรรมวิ่งการกุศล “Ram Hero Run 2026” วิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 โดยในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เตรียมอุ่นเครื่องรับความสนุกสุดฟิน!!กับกิจกรรมในวันรับ BIB พบกับมินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมโชว์สุดพิเศษมาให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งงาน ที่บริเวณ ลาน M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกิจกรรมผ่านบัญชี โครงการ “หมอรามชวนฟิต พิชิตการวิ่ง” ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขบัญชี 666-2-10782-7
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมงานได้ที่ https://race.thai.run/ramherorun2026 เปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/RamHeroRun/มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิชิต หัวใจที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะ