“เมย์ พิชญ์นาฏ” สุดทรมาน ป่วยติดเชื้อทางเดินอาหารจากโรต้าไวรัส อาเจียน - ถ่ายวันละ 20 รอบ

เป็นดาราอีกคนที่เข้ารพ.แอดมิตเป็นการด่วนเนื่องจากติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร จากโรต้าไวรัส สำหรับ “เมย์ พิชญ์นาฎ สาขากร” ซึ่งอาการหนักมาก เพราะ 1 วันถ่ายอุจจาระ 20 รอบ อาเจียน 2 รอบ
โดยเมย์โพสต์ภาพตนเองลงสตอรี่อินสตาแกรม ขณะที่เพื่อนๆ มาเยี่ยม พร้อมข้อความว่า “ระวังกันด้วยนะคะทุกคน โรคนี้ทรมานจริง! วันนี้ฉัน (อีโมจิอุจจาระ) ไป 20 รอบ (อีโมจิอาเจียน) ไป 2 รอบ)”
รวมทั้งได้ค้นหาข้อมูลเชื้อไวรัสโรต้าไวรัส ระบุว่าเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในเด็กเล็ก แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกัน อาการคล้ายๆ อาหารเป็นพิษ แต่ค่อนข้างแรงกว่าและเสี่ยงต่อการขาดน้ำสูง