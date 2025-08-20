กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ เปิดตัวนิทรรศการ “Future Fashion มหัศจรรย์แห่งเส้นใย 2025” โชว์ผลงานผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ถูกถักทออย่างพิถีพิถันให้ได้รับชม

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ICONCRAFT (ไอคอนคราฟต์) จัดนิทรรศการ “Future Fashion มหัศจรรย์แห่งเส้นใย 2025” ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม เพื่อนำเสนอผลงาน ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ผสานแนวคิดการออกแบบร่วมสมัยสู่เวทีแฟชั่นในอนาคต
นิทรรศการนำเสนอผลงานสิ่งทอที่ใช้เส้นใยธรรมชาติ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขนแกะ และเส้นใยจากท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยมีการต่อยอดสู่ แฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ จากดีไซน์เนอร์ไทย แบรนด์ TANDT แบรนด์ WISHARAWISH แบรนด์ Chai Gold Label แบรนด์ Irada แบรนด์ Theathe แบรนด์ Panya.me แบรนด์ Vickteerut แบรนด์ Fah chak แบรนด์ Vatit itthi ที่นำผ้าจากโครงการการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน ไปสร้างสรรค์ชุดแฟชั่นร่วมสมัย สะท้อนถึงศักยภาพของวัตถุดิบธรรมชาติไทยที่สามารถก้าวสู่เวทีสากลได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุที่ยั่งยืน ภายใต้ concept “Sustainable Fashion” ที่เน้นความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อโลก สนับสนุนชุมชนผู้ผลิต และส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค
นิทรรศการครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันงานหัตถกรรมไทยสู่แฟชั่นอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์และการออกแบบอย่างยั่งยืน เผยให้เห็นพลังของ “เส้นใยธรรมชาติ” ในการสร้างสรรค์สิ่งที่งดงาม ยั่งยืน และมีคุณค่าทั้งต่อผู้สวมใส่และต่อสังคม สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account : https://lin.ee/LDYuwsY