สมุทรปราการจัด “โครงการ D.A.R.E.” สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2568

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ D.A.R.E. ประจำปี 2568 (Drug Abuse Resistance Education) ณ ห้างอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดแก่เด็กนักเรียนในการปฏิเสธสิ่งเสพติด
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และ นายวรพร อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานสำคัญ อาทิ กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ, สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, ปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภัยจากยาเสพติดเเละภัยออนไลน์ในเยาวชน เเละพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูตำรวจแดร์ และนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพและคลิปวีดีโอสั้นให้ความรู้เรื่องยาเสพติด รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมทักษะชีวิตแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 4,000 คน อาทิ การแสดงสุนัขตำรวจ การสาธิตให้ความรู้เพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินจากทางตำรวจสมุทราปราการ และการแสดงดนตรีสด สร้างความสุขแก่เด็กๆ
โครงการครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดย พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการโครงการดีๆเช่นนี้เเละขอขอบคุณ นายวรพร อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ร่วมเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่อาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
ได้มีความรู้เเละทักษะการปฏิเสธสิ่งเสพติดเป็นภูมิคุ้มกันทางความคิด เเละร่วมสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องต่อไป