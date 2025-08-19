จาะลึกชีวิตและผลงาน ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ ผู้กำกับระดับตำนาน ในซีรีส์ Mr. Scorsese

Apple TV+ เตรียมพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งภาพยนตร์ กับซีรีส์สารคดีฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุด Mr. Scorsese ที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตและเส้นทางการทำงานของผู้กำกับระดับตำนานอย่าง ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ (Martin Scorsese) อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซีรีส์ความยาว 5 ตอนนี้ กำกับโดย Rebecca Miller ผู้กำกับชื่อดัง และมีกำหนดออกอากาศทั่วโลกในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ บน Apple TV+
เบื้องหลังชีวิตและภาพยนตร์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือน
Mr. Scorsese ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวบรวมผลงาน แต่คือการสำรวจว่าประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลายและเต็มไปด้วยสีสันของ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ หล่อหลอมวิสัยทัศน์ทางศิลปะของเขาได้อย่างไร ซีรีส์นี้จะพาผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่ที่ New York University จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเจาะลึกประเด็นที่เขาสนใจมาโดยตลอด อย่างการตีความเรื่องความดีและความชั่วในแก่นแท้ของธรรมชาติมนุษย์
หนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจคือเรื่องราวเบื้องหลังของภาพยนตร์สุดไอคอนิกอย่าง Taxi Driver ในคลิปตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมา ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ และเพื่อนผู้กำกับอย่าง Steven Spielberg ได้ร่วมกันย้อนเล่าถึงช่วงเวลาที่ director's cut ของภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบจะไม่ได้ออกฉาย และความพยายามอย่างหนักของ Scorsese เพื่อปกป้องผลงานชิ้นเอกนี้ไว้ Rebecca Miller ผู้กำกับซีรีส์กล่าวว่าโปรเจกต์นี้เปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริง ที่เธอได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงเรื่องราวที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเกี่ยวกับ Taxi Driver และความมุ่งมั่นของ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ ที่ทำให้ภาพยนตร์ยังคงสมบูรณ์และกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากที่สุดตลอดกาล
การเข้าถึงที่ลึกซึ้งและมุมมองที่หลากหลาย
สิ่งพิเศษของซีรีส์สารคดีนี้คือการได้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงคลังข้อมูลส่วนตัวของ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ ทำให้สามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับตัวผู้กำกับเอง และบทสัมภาษณ์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท และครอบครัว ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์มากมาย เช่น โรเบิร์ต เดอ นีโร , แดเนียล เดย์ ลูอิส , ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ , สตีเว่น สปีลเบิร์ก , โจดี้ ฟอสเตอร์ , พอล ชเรเดอร์ , มาร์โก้ ร็อบบี้ และ เคต แบลนเชตต์
นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์จากครอบครัวของเขา ทั้งลูกๆ และภรรยา Helen Morris รวมถึงเพื่อนสนิทในวัยเด็ก เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับชีวิตของ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ ในทุกแง่มุม
Mr. Scorsese เป็นผลงานการผลิตของทีมผู้อำนวยการสร้างมากฝีมือ ได้แก่ Rebecca Miller, Damon Cardasis และ Cindy Tolan ร่วมกับ Rick Yorn, Christopher Donnelly และ Julie Yorn ซีรีส์นี้เป็นหนึ่งในผลงาน Apple Original documentaries ที่น่าจับตามอง โดยก่อนหน้านี้ Apple Original documentaries ได้สร้างสรรค์สารคดีคุณภาพเยี่ยมมาแล้วหลายเรื่อง เช่น STILL: A Michael J. Fox Movie และ Selena Gomez: My Mind & Me ซึ่งล้วนแต่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย
สำหรับแฟนภาพยนตร์ของ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี’ และผู้ที่สนใจในเบื้องหลังชีวิตของบุคคลระดับตำนาน ซีรีส์ Mr. Scorsese คือสารคดีที่พลาดไม่ได้อย่างยิ่ง เพราะนี่คือผลงานที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงเส้นทางชีวิตที่หล่อหลอมให้สกอร์เซซีกลายเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์