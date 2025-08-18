xs
"หลี่เหลียนเจี๋ย" โพสต์ภาพป่วยบนเตียงโรงพยาบาล ยอมรับ “ผ่านบททดสอบแห่งความไม่เที่ยง” ทำแฟนคลับเป็นห่วง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“หลี่เหลียนเจี๋ย” โพสต์ภาพป่วยนอนโรงพยาบาล เผยเพิ่งผ่านบททดสอบแห่งความไม่เที่ยง แฟนคลับแห่ห่วงสุขภาพ ขณะเพื่อนสนิทยืนยัน “อาการไม่รุนแรง กินได้ ดื่มได้”

ซุปตาร์กังฟูระดับตำนาน หลี่เหลียนเจี๋ย (Jet Li) วัย 62 ปี โพสต์ภาพตนเองขณะนอนพักรักษาตัวบนเตียงในโรงพยาบาลผ่านบัญชี Douyin พร้อมข้อความว่า “ช่วงนี้เพิ่งผ่านบททดสอบแห่งความไม่เที่ยงมาอีกครั้ง”

โดยแม้เจ้าตัวยังไม่ได้ระบุสาเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา แต่ภาพที่เผยแพร่ออกไปกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลจีนอย่างรวดเร็ว และทำให้แฟน ๆ จำนวนมากรู้สึกเป็นห่วง


ในภาพดังกล่าว หลี่เหลียนเจี๋ยนอนขมวดคิ้วอยู่บนเตียง มีเครื่องมือแพทย์เชื่อมต่ออยู่ข้างตัว ทั้งจอแสดงผลชีพจรและออกซิเจนในเลือด รวมถึงสายให้น้ำเกลือและสายวัดค่าต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเขากำลังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

เพื่อนสนิทของเขาได้ออกมาชี้แจงให้แฟน ๆ สบายใจว่า “พี่ไม่เป็นไร ติดต่อได้แล้ว…ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี กินได้ ดื่มได้”

หลี่เหลียนเจี๋ยเคยเปิดเผยว่าเขาต่อสู้กับอาการ ไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) มาหลายปี จนส่งผลต่อรูปลักษณ์ เช่น ดวงตาที่โปนและคอบวม จนมีข่าวลือเรื่องเสียชีวิตอยู่เป็นระยะ เจ้าตัวเคยยอมรับว่าเคยเครียดจากการขึ้นลงของน้ำหนักที่เกิดจากการใช้ยารักษา


อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการเข้ารักษาตัวครั้งนี้ไม่ใช่อาการร้ายแรง แต่เป็นการดูแลสุขภาพระยะสั้นเท่านั้น

หลี่เหลียนเจี๋ยโด่งดังจากผลงานภาพยนตร์กังฟูคลาสสิก เช่น หวงเฟยหง, ฟงไซหยก และได้รับฉายาว่า “จักรพรรดิกังฟู” ก่อนจะค่อย ๆ ลดบทบาทในวงการบันเทิงเพื่อหันไปศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง

เมื่อไม่นานมานี้ เขาเพิ่งเผยข่าวดีว่าลูกสาวคนโตวัย 37 ปี หลี่ซือ เข้าพิธีแต่งงาน และเขายังมอบรถยนต์มูลค่าราว 300,000 หยวน (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) เป็นของขวัญแต่งงานให้ลูกสาวอีกด้วย




